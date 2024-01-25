أصالة ودينا الشربيني في الصدارة.. تقييم إطلالات المشاهير بحفل «جوي أوورد»

قيمت شيرا زقزوق، خبيرة الموضة، إطلالات الفنانين والمشاهير فى حفل جوي أوورد، قائلة: “فستان دينا الشربيني تحفة وشعرها والإكسسوارات تجنن”.

وأضافت شيرا زقزوق، خلال حوارها ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية نهاد سمير، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي: “لون الكاربت بيفرق فى الإطلالات التي يجب على المشاهير اختيارها.. ومثال على ذلك الفنانة أصالة.. لأنها كأنها طالعة منها.. وفستانها مديها طول ورفع”.

وتابعت: “أصالة كانت من أقوى اللوكات فى هذا الحفل.. والميك أب أرتيست بتاعتها عاملة شغل حلو وهي مصرية”.