بأقل التكاليف.. طريقة عمل البساريا المخللة

اذا كنتي من محبي الاسماك المملحة نقدم لكي اليوم طريقة عمل البساريا المخللة

المقادير

1 كيلو سمك بساريا

2 ملعقه ملح خشن

2 ملعقة كبيرة كمون

2 ملعقة كبيرة شطة

25 مل خل ابيض

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

طريقة عمل الملوحة :

نغسل البساريا جيدا ونصفيها فى مصفاه ونتركها لمدة على الاقل 8 ساعات وممكن نتركها يوم كامل بالتلاجة لتصفى جيدا من الماء نحركها كل فترة لتنزل كل الماء الموجودة بها.

تانى يوم نخلط الملح والكمون والشطة والخل و زيت الزيتون.

ونخلطهم بالبساريا ونقلب كويس

نحضر برطمان او علبه محكمة الغلق ونضع بداخله الملوحة

ونحرك العلبة لنخرج الهواء منها وبعدها نغلق البرطمان كويس زى ا هو واضح بالصور ونغلقه جيدا ونرج العلبة ونتركها لمدة من ١٠ ايام لاسبوعين

وقدميه مع شوية زيت وليمون