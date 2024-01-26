بأقل التكاليف.. طريقة عمل البساريا المخللة

اذا كنتي من محبي الاسماك المملحة نقدم لكي اليوم طريقة عمل البساريا المخللة
المقادير
1 كيلو سمك بساريا
2 ملعقه ملح خشن
2 ملعقة كبيرة كمون
2 ملعقة كبيرة شطة
25 مل خل ابيض
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون
طريقة عمل الملوحة :
نغسل البساريا جيدا ونصفيها فى مصفاه ونتركها لمدة على الاقل 8 ساعات وممكن نتركها يوم كامل بالتلاجة لتصفى جيدا من الماء نحركها كل فترة لتنزل كل الماء الموجودة بها.
تانى يوم نخلط الملح والكمون والشطة والخل و زيت الزيتون.
ونخلطهم بالبساريا ونقلب كويس
نحضر برطمان او علبه محكمة الغلق ونضع بداخله الملوحة
ونحرك العلبة لنخرج الهواء منها وبعدها نغلق البرطمان كويس زى ا هو واضح بالصور ونغلقه جيدا ونرج العلبة ونتركها لمدة من ١٠ ايام لاسبوعين
وقدميه مع شوية زيت وليمون