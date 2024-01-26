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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بأقل التكاليف.. طريقة عمل البساريا المخللة

صدى البلد

اذا كنتي من محبي الاسماك المملحة نقدم لكي اليوم طريقة عمل البساريا المخللة 

المقادير
1 كيلو سمك بساريا
2 ملعقه ملح خشن
2 ملعقة كبيرة كمون
2 ملعقة كبيرة شطة
25 مل خل ابيض
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

طريقة عمل الملوحة :

نغسل البساريا جيدا ونصفيها فى مصفاه ونتركها لمدة على الاقل 8 ساعات وممكن نتركها يوم كامل بالتلاجة لتصفى جيدا من الماء نحركها كل فترة لتنزل كل الماء الموجودة بها.
تانى يوم  نخلط الملح والكمون والشطة والخل و زيت الزيتون.
ونخلطهم بالبساريا ونقلب كويس

نحضر برطمان او علبه محكمة الغلق ونضع بداخله الملوحة

ونحرك العلبة لنخرج الهواء منها وبعدها نغلق البرطمان كويس زى ا هو واضح بالصور ونغلقه جيدا ونرج العلبة ونتركها لمدة من ١٠ ايام لاسبوعين
وقدميه مع شوية زيت وليمون 

البساريا الأسماك المملحة ملوحة بساريا البساريا المخللة

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