محمد الحلو عن دويتو أغنية "الخير والبركة": كنت بعتبر هلا رشدي بنتي.. فيديو

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة خاصة خلال برنامجها "معكم"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، الفنان محمد الحلو والفنانة هلا رشدي.

وتحدث الفنان محمد الحلو، عن دويتو أغنية "الخير والبركة" مع الفنانة هلا رشدي، قائلا: "وإحنا بنغني في الاستوديو كنت بعتبرها بنتي وروحي".

وأضاف: "إحساس الأب بأن ابنته ستتزوج إحساس عظيم.. وأضاف الفنان محمد الحلو،: "أنا عارف الإحساس دا مع أني عمري ما خلفت بنات"، معقبا: "لو عندي بنت مش هنزل من البيت".

وكشف الفنان محمد الحلو والفنانة هلا رشدي، خلال اللقاء عن الكثير من التفاصيل المثيرة حول حياتهم الخاصة والفنية.



