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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"الخير والبركة".. هلا رشدي تكشف تفاصيل تقديم دويتو مع محمد الحلو

هلا رشدي
هلا رشدي

كشفت المطربة هلا رشدي، تفاصيل تقديمها دويتو “الخير والبركة” مع المطرب محمد حلو.

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وقالت هلا رشدي٫ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مع خيري”٫ على قناة المحور٫: “الفنان محمد الحلو تحمس للفكرة من أول ما سمعها٫ وبدأنا التنفيذ”.

 

وأضافت المطربة هلا رشدي،: “أخذت كلمات الأغنية من الشاعر أيمن بهجت قمر”٫ متابعة: “اسم الأغنية الخير والبركة وهى عبارة عن حوار بين أب وابنته”.

 

وتابعت المطربة هلا رشدي،: “قرار تصوير الأغنية فيديو كليب مع الفنان محمد الحلو لم يحسم حتى الآن”٫ لافتة: “بتعلم جيتار حاليا لأني يحب الجيتار جدا وبيبسطني وبحس ببهجه”.

 

 

هلا رشدي

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