عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

بداية من يناير الحالي| "الصحة" تلغي السجلات المدنية الورقية.. قيد إلكتروني للميلاد والوفاة

وزير الصحة
وزير الصحة

تمتلك وزارة الصحة دورًا حيويًا في تحسين أداء الخدمات الصحية، ولاسيما بعد إلغاء السجلات المدنية الورقية. 

وتقوم الوزارة بتحديد إجراءات فعالة تشمل التزام مفتشي الصحة ومدخلي البيانات بتسجيل جميع البيانات المطلوبة على البرنامج المميكن لقيد المواليد والوفيات. 

ويتمثل التفاعل المباشر مع مكاتب الصحة في استيفاء كافة البيانات، سواء البيانات الإدارية أو البيانات الصحية.

التدابير المتخذة بعد إلغاء السجلات المدنية الورقية

ووفقًا لتوجيهات وزارة الصحة، يُظهر المنشور الرسمي الصادر عن قطاع الطب الوقائي الإجراءات الرئيسية التي تم اتخاذها بعد إلغاء السجلات المدنية الورقية. وتتمثل هذه الإجراءات في:
 

الصحة وزارة الصحة السجلات المدنية الورقية التحول الرقمي ميكنة السجلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

عكس التوقعات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت |كم يصل سعر الكيلو؟

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار الأرز اليوم السبت

سعر الدولار اليوم السبت 27-1-2024 أمام الجنيه

مصر تستعد ليوم عاصف.. الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية تستمر لأيام

مرتب فيتوريا يثير غضب حسام حسن وصدمة حسن شحاتة

الساعات الأكثر برودة والصغرى تلامس الصفر| تحذير عاجل بشأن طقس اليوم

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 27 يناير 2024

موضوعات متعلقة

مقترح بإعادة تكلفة رغيف الخبز المدعم| رئيس شعبة المخابز يكشف حقيقة زيادة سعر «العيش»

أهم من محمد صلاح| حكاية "ضربة" إمام عاشور "المزدوجة".. و"ارتجاج" في رأس المنتخب

خطأ فادح ومفاجأة بتقرير الحكم| جدل عقب مباراة مصر وكاب فيردي.. والسبب هدف مصطفى محمد

قرار عاجل واجب النفاذ| ماذا حدث أمام منزل مرتضى منصور بالمهندسين؟!

مباراة مصيرية| مفاجأة قبل مواجهة حسم تأهل المنتخب.. قميص كاب فيردي منتج مصري!

خبيرة تُحلل لغة جسد محمد صلاح أثناء المؤتمر الصحفي.. لماذا فتح يديه وأغلقهما؟| مفاجأة

عمرها قرن من الزمان| سر البطة المحنطة في الأقصر.. القصة الكاملة

240 مليار جنيه هدية للمصريين| «المالية»: زيادة في مرتبات الموظفين مع بداية 2024

ترشيحاتنا

في حجم حبة الأرز.. فريق مصري يبتكر روبوت لعلاج الجلطات القلبية|شاهد

وانت في البيت.. استخرج جواز سفر في أسرع وقت

كلما أصابك الضيق وتكالبت عليك الهموم إلزم هذا الدعاء.. ردده باستمرار

قطرات ثلج وأمطار غزيرة| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم

بعد العيد.. بشرى سارة بشأن محصول القمح هذا العام

مراقبون يحذرون من شلل جديد للاقتصاد العالمي وارتفاع التضخم.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير أبراج يكشف مفاجأة عن نتيجة مباراة مصر والكونغو| تفاصيل

سابني قبل الفرح... صور وضعت ميريهان حسين في مأزق|شاهد

طريقة عمل فطائر الجبن بالنعناع| بمذاق لا يقاوم

مقطع فيديو تنفطر له القلوب لطفل فلسطيني يحاول تدفئة نفسه|شاهد

فيديو

ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالتبني

هاجي احتفل معاكم.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة بشأن منتخب مصر بأمم إفريقيا

هزقني في التلفون.. باسم يوسف يكشف تفاصيل مكالمة لا ينساها مع عادل إمام

إلهام شاهين: رنة فيلم يا دنيا يا غرامي على موبايلي طول العمر|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: المرأة والتنمية المستدامة لصناعة الطيران

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ