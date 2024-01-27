بداية من يناير الحالي| "الصحة" تلغي السجلات المدنية الورقية.. قيد إلكتروني للميلاد والوفاة

تمتلك وزارة الصحة دورًا حيويًا في تحسين أداء الخدمات الصحية، ولاسيما بعد إلغاء السجلات المدنية الورقية.

وتقوم الوزارة بتحديد إجراءات فعالة تشمل التزام مفتشي الصحة ومدخلي البيانات بتسجيل جميع البيانات المطلوبة على البرنامج المميكن لقيد المواليد والوفيات.

ويتمثل التفاعل المباشر مع مكاتب الصحة في استيفاء كافة البيانات، سواء البيانات الإدارية أو البيانات الصحية.

التدابير المتخذة بعد إلغاء السجلات المدنية الورقية

ووفقًا لتوجيهات وزارة الصحة، يُظهر المنشور الرسمي الصادر عن قطاع الطب الوقائي الإجراءات الرئيسية التي تم اتخاذها بعد إلغاء السجلات المدنية الورقية. وتتمثل هذه الإجراءات في:

