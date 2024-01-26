مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث بالدقهلية

لقى شخص مصرعه وأصيب ثلاثه آخرين فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين على طريق سرنجا كفر سرنجا بمركز ميت غمر أمام مصنع طوب بمحافظة الدقهلية.



وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة ميت غمر يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتان بخاريتان على طريق سرنجا كفر سرنجا أمام مصنع هانى صقر للطوب ووجود متوفي ومصابين .



انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الحادث وقع بين دراجتان بخاريتان مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين وتم نقل الجثه والمصابين إلى مستشفى ميت غمر .



جار تحرير المحضر اللازم بالواقعة لاخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.