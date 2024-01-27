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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

مشروبات تساعد على الهضم بعد الأكل.. ونصائح لتقليل التقلصات والانتفاخات

الهضم
الهضم

هناك عدد من المشروبات التي يمكن أن تساعد على الهضم بعد الأكل، إليك بعض الخيارات التي قد تكون مفيدة للتخلص من التقلصات، بحسب ما نشره موقع هيلثي :

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مشروبات تساعد على الهضم بعد الأكل ونصائح لتقليل التقلصات

الماء الفاتر: شرب كوب من الماء الفاتر بعد الوجبات يمكن أن يساعد في تحسين عملية الهضم وتسهيل حركة الطعام في الجهاز الهضمي.

الشاي الهندي: الشاي الهندي يحتوي على مكونات مفيدة مثل التوابل (مثل الزنجبيل والهيل والقرفة) التي يعتقد أنها تعزز الهضم وتخفف الانتفاخ والغازات.

الشاي الأخضر: الشاي الأخضر يحتوي على مضادات الأكسدة والمركبات النباتية التي يمكن أن تساهم في تحسين الهضم وتخفيف الانزعاجات المعوية.

الشاي الأعشاب: بعض الأعشاب مثل النعناع والبابونج والأعشاب الهضمية الأخرى يمكن أن تساعد في تهدئة الجهاز الهضمي وتقليل التقلصات والانتفاخات.

عصير الليمون: إضافة عصير الليمون إلى الماء الدافئ قد يعزز إفراز الأحماض المعوية ويساعد في تحفيز عملية الهضم.

نصائح تساعد في تقليل التقلصات وتعزيز عملية الهضم

بالإضافة إلى ذلك، هنا بعض النصائح التي يمكن أن تساعد في تقليل التقلصات وتعزيز عملية الهضم:

تناول وجبات صغيرة ومتكررة: تقسيم الوجبات إلى وجبات صغيرة وتناولها بشكل منتظم يمكن أن يخفف الضغط على الجهاز الهضمي ويسهل عملية الهضم.

تجنب الأطعمة الدهنية والثقيلة: الأطعمة الدهنية والثقيلة قد تكون أكثر صعوبة في هضمها، لذا يفضل تجنبها أو تناولها بكميات معتدلة.

مضغ الطعام جيدًا: مضغ الطعام جيدًا قبل ابتلاعه يمكن أن يساعد في تقليل الضغط على الجهاز الهضمي ويسهل عملية الهضم.

الابتعاد عن الأطعمة المسببة للغازات: بعض الأطعمة مثل الفاصوليا والملفوف والبصل قد تزيد من انتفاخات البطن والغازات، لذا يمكن تجنب تناولها أو تناولها بكميات صغيرة.

ممارسة الرياضة بانتظام: ممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن تعزز الحركة المعوية وتعزيز عملية الهضم. تأكدي من ممارسة التمارين بعد وقت مناسب بعد تناول الوجبة لتفسح المجال للهضم الجيد.

مع ذلك، إذا كنت تعاني من مشاكل هضمية مزمنة أو تقلصات شديدة أو آلام مستمرة، من المهم أن تستشيري الطبيب لتقييم حالتك وتوجيهك بشكل صحيح. قد يكون هناك أسباب أخرى تحتاج إلى اهتمام طبي أو تدخل خاص.

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