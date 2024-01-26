يحسن الهضم والنظر .. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفلفل الرومى

الفلفل الرومي نوع من الخضار الغنية بالعناصر الغذائية والفوائد الصحية فهو مصدر جيد لفيتامين سي، وفيتامين أ، وفيتامين ك، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والألياف الغذائية.

فيما يلي بعض الفوائد الصحية للفلفل الرومي وفقا لما جاء في موقع تايمز أوف انديا :

تعزيز المناعة: يحتوي الفلفل الرومي على نسبة عالية من فيتامين سي، وهو مضاد أكسدة قوي يساعد على تعزيز المناعة وحماية الجسم من الأمراض.

تحسين صحة القلب: يحتوي الفلفل الرومي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والتي تساعد على حماية القلب والأوعية الدموية من التلف كما أنه يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

تحسين صحة العينين: يحتوي الفلفل الرومي على نسبة عالية من فيتامين أ، وهو ضروري لصحة العينين ومنع الإصابة بأمراض العيون مثل العمى الليلي.



تحسين الهضم: يحتوي الفلفل الرومي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، والتي تساعد على تحسين الهضم ومنع الإمساك.



فقدان الوزن: يحتوي الفلفل الرومي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية والدهون، مما يجعله خيارًا جيدًا لفقدان الوزن.