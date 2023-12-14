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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ينفع تحطه على الكشري.. نوع طعام يحمى من مشاكل الهضم والسرطان

الحمص
الحمص

الحمص هو طعام لذيذ وصحي يمكن أن يضاف إلى مجموعة متنوعة من الأطباق من بينها الكشري كما أنه مصدر جيد للبروتين والألياف والفيتامينات والمعادن.

ووفقا لما جاء في موقع هيلث نعرض لكم أهم فوائد تناول الحمص بانتظام :

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تعزيز صحة القلب:
يساعد الحمص على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تحسين صحة الجهاز الهضمي: 

يحتوي الحمص على الألياف، والتي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بالإمساك والبواسير.

تعزيز صحة العظام: 
يحتوي الحمص على الكالسيوم، وهو معدن مهم لصحة العظام.
تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع

 السرطان:
قد يساعد الحمص في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.


فقدان الوزن:

الحمص هو مصدر جيد للبروتين والألياف، مما قد يساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن

الحمص الإصابة بأمراض القلب الإصابة بسرطان القولون الكوليسترول الضار تعزيز صحة القلب تنظيم حركة الأمعاء صحة العظام سرطان القولون والمستقيم صحة الجهاز الهضمي مشاكل الهضم والسرطان مستويات الكوليسترول

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