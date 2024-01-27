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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كرم جبر: الإخوان عملت على تخويف الناس وهدم الثقة في أجهزة الدولة

الكاتب الصحفي كرم
الكاتب الصحفي كرم جبر

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن القضية الفلسطينية وما حدث فى غزة مرشحة أن تستمر لعام أو عامين، مشيرا إلى أنه للمرة الأولي تواجه محكمة العدل الدولية جرائم إسرائيل منذ 1948.

وأضاف جبر خلال لقائه ببرنامج "مانشيت"، عبر قناة "CBC"، مع الإعلامي جابر القرموطي، أن الدولة المصرية نجحت فى إستعادةة الأمن وبناء جهاز الشركة بعد 2013، موضحا أن جماعة الإخوان عملت على تخويف الناس وهدم الثقة في أجهزة الدولة.

وتابع الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الإخوان أيضا عملوا على إيجاد سلطة بديلة.

الكاتب الصحفي كرم جبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام القضية الفلسطينية غزة جماعة الإخوان

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