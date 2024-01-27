في 19 مجزرة.. استشهاد 183 فلسطيني خلال 24 ساعة

كشفت صحة غزة صباح اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 19 مجزرة خلال 24 ساعة الماضية، في القطاع.

ووفق صحة غزة، فإن مجازر الاحتلال بقطاع غزة راح ضحيتها 183 شهيداً و377 جريحاً خلال 24 ساعة.

واستشهد 3 مواطنين وأصيب أخرون فجر يوم السبت، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي الجنينة شرق رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن الشهداء والمصابين نقلوا إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في رفح.

وارتفعت حصيلة الشهداء في القطاع منذ بدء الحرب العدوانية في السابع من اكتوبر 2023، إلى أكثر 26 ألف شهيد، ونحو 64 ألف مصاب، وآلاف المفقودين، معظمهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إضافة لدمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.