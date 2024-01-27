أحمد سعيد أوكا: محمد النني اتظلم في منتخب مصر ولدينا أزمة دفاعية واضحة

قال أحمد سعيد أوكا لاعب منتخب مصر السابق، أن محمد النني اتظلم في تشكيل المنتخب بسبب روي فيتوريا المدير الفني البرتغالي للفراعنة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال أوكا في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار”:" محمد النني اتظلم في منتخب مصر بسبب قرار روي فيتوريا بالدفع به في وسط الملعب رقم 6، رغم أنه لا يلعب مع أرسنال بشكل أساسي أو حتي احتياطي، ولكن يلعب فقط في مركز 8 من الممكن أن يكون أفضل بسبب التسليم والتسلم والاحتفاظ بالكرة".

وأضاف:" لدينا أزمة دفاعية واضحة في منتخب مصر بسبب عدم الكلام بينهما والتنسيق، بجانب أيضًا مشاكل وسط الملعب تؤثر بشدة على الدفاع".