1070 شخص.. محاولة لاختراق الحدود السعودية وبيان عاجل لـ"داخلية" المملكة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية ضبط (19321) مخالفًا، منهم (11427) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4697) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(3197) مخالفًا لنظام العمل

وذلك خلال الحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة.

وأشارت الوزارة السعودية الي ان إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1070) شخصًا (31%) منهم يمنيو الجنسية، و(67%) إثيوبيو الجنسية، و(2%) جنسيات أخرى.

كما تم ضبط (193) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية بجانب ضبط (11) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وذكرت الداخلية السعودية الي ان إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ (55756) وافداً مخالفًا، منهم (50489) رجلاً، و(5267) امرأة.

كما تم إحالة (49553) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1108) مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (10537) مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.