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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرارات وزارية جديدة.. تفاصيل اجتماع الأعلى الجامعات قبل انعقاده غدا

المجلس الأعلى للجامعات
المجلس الأعلى للجامعات

قرر المجلس الأعلى للجامعات تأجيل اجتماعه الدوري الذي كان مقررا عقده اليوم بجامعة أسوان إلى غدا الأحد.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المجلس الأعلى للجامعات سيناقش في اجتماعه غدا، عدد من الموضوعات المهمة التي تتعلق بالتعليم الجامعي، وعلى رأسها النظر في تقرير اللجنة المشكلة بشأن تعديل نظام التعليم المدمج.


وأضاف أنه سيتم مناقشة تغيير مسمى الشهادة الممنوحة للطلاب من مهنية لأكاديمية، مشيرًا إلى أنه سوف يتم تناول استعدادات الجامعات للفصل الدراسي الثاني.

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وأكد أن الفصل الدراسي الثاني سيكون في موعده حيث ينطلق التأكيد على موعده، والمقرر أن ينطلق في 10 فبراير المقبل، وفقاً للخريطة الزمنية التي سبق وأن أقرها المجلس.

وأضاف أن إجازة منتصف العام الدراسي الجاري 2023-2024، قد انطلقت اليوم في مختلف الكليات والمعاهد والجامعات، بينما تستمر لمدة أسبوعين.

واشار إلى انه سيتم خلال الاجتماع تناول إجراءات اختيار لجنة القيادات الجامعية، وذلك استعداد لفتح باب الترشح لعدد من الجامعات الحكومية.

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