منها تعديل نظام التعليم المدمج|قضايا هامة على طاولة اجتماع الأعلى للجامعات بعد قليل

يعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بجامعة أسوان، بحضور رؤساء الجامعات.

وقال مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المجلس الأعلى للجامعات سيناقش في اجتماعه اليوم، عددا من الموضوعات المهمة التي تتعلق بالتعليم الجامعي، وعلى رأسها النظر في تقرير اللجنة المشكلة بشأن تعديل نظام التعليم المدمج.



وأضاف المصدر لـ"صدى البلد"، أنه سوف تتم مناقشة تغيير مسمى الشهادة الممنوحة للطلاب من مهنية لأكاديمية، مشيرًا إلى أنه سوف يتم تناول استعدادات الجامعات للفصل الدراسي الثاني.

كان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد سعي الوزارة الدائم لنشر مفاهيم ضمان الجودة وكفاءة الأداء داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي؛ لضمان الارتقاء بها، والعمل على تأهيل جميع الجهات التابعة لها للحصول على الاعتماد من الجهات المُختصة.

وقال الوزير إن تحقيق الجودة الأكاديمية والمؤسسية يعمل على زيادة ثقة المجتمع في المنظومة التعليمية ومستوى خريجيها وتميز خدماتها التي تساهم بها في دعم المجتمع في جميع المجالات الصحية والاجتماعية والثقافية.

وفي هذا الإطار، أعلن الدكتور محمد عباس شميس، مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث ورئيس مجلس الإدارة، حصول قسم الميكروبيولوجي بالمعهد على نسبة 100% في اختبارات الكفاءة الدورية المُقدمة من المجلس الأعلى للجامعات، كمؤشر هام من مُتطلبات الجودة.

وقال شميس إن القسم قدم أداءً متميزًا على مدار أيام فترة المشاركة في البرنامج الذي نظمه المجلس الأعلى للجامعات لاختبارات الكفاءة، حيث أظهرت نتائج الدفعة الأخيرة من الاختبارات أن معمل الميكروبيولوجي بالمعهد كان الوحيد الذى حصل على نسبة 100% على مستوى المعامل المشاركة من مختلف المستشفيات الجامعي.

وأشاد بفريق عمل القسم وبالجهد الذي قام به لتحقيق هذه النتيجة، مؤكدًا استمرار العمل بالمعهد لتحقيق معايير الجودة وكفاءة الأداء بجميع الأقسام.

وتأتى مشاركة المعهد ببرنامج الاختبارات بإشراف الدكتورة دعاء جمال الدسوقى، رئيس قسم الميكروبيولوجى بالمعهد، والدكتورة منار خالد، المنسق العام للبرنامج.