عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأعلى للجامعات: المصروفات الدراسية بالترم الثاني لم تتغير عن الأول

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الحدود الدنيا للكليات بالجامعات الأهلية للتقديم للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، كما هي في تنسيق القبول بالفصل الدراسي الأول، والمصروفات الدراسية كما هي دون اختلاف.

وأوضح المصدر لـ"صدى البلد" أن التقديم من المفترض أن يكون متاحًا في الموعد المعلن لجميع الطلاب، من خلال موقع كل جامعة.

وقال إن مجلس الجامعات الخاصة وجه خطاباً للجامعات لكي يتم حصر الأماكن الشاغرة بعد قبول الطلاب في الترم الأول، مشيرًا إلى أن الجامعات تقوم بإخطار المجلس بجميع الأماكن الشاغرة للترم الثاني حتى يمكن إجراء المجلس عملية التنسيق وقبول الطلاب.

txt

القومي للبحوث: دواء Astaxanthin-NRC تم تنفيذه بتكنولوجيا مصرية 100%

txt

مركز بحوث وتطوير الفلزات يُشارك بجناح في معرض تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية

txt

معهد بحوث الإلكترونيات يُشارك في ورشة عمل عن تحفيز الشركات الناشئة

txt

فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو -الملك حمد لاستخدام تكنولوجيات المعلومات في التعليم

txt

رئيس جامعة عين شمس يكرم المتميزين بمهرجان الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الأول

txt

تنفيذ برنامج تدريبي بعنوان "مشواري" لتنمية المهارات الحياتية للشباب بجامعة بني سويف

txt

تكليف هويدا عزت بتسيير أعمال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي بالتعليم العالي

txt

فرصة أمام الوافدين للالتحاق بالجامعات.. وبشرى سارة لهؤلاء الطلاب من التعليم العالي| تفاصيل

txt

هيئة الاستشعار من البُعد تنظم ندوة حول "استكشاف الثروة المعدنية وأحجار الزينة"

txt

متاح حتى 31 يناير.. تفاصيل تقديم الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

 


تنسيق الجامعات الخاصة 2023
- تنسيق كليات الإعلام 53%.

- تنسيق كليات التكنولوجيا الحيوية 53%.

- تنسيق كليات الآثار 53%.

- تنسيق كلية الحقوق 53%.

- تنسيق كلية التمريض 53%.

- تنسيق علوم سينمائية 53%.

- تنسيق السياحة والفنادق 53%.

- تنسيق التكنولوجيا الحيوية 53%.

- تنسيق التربية 53%.
- تنسيق الاقتصاد والعلوم السياسية 53%.

- تنسيق كليات علوم الحاسب 60%.

- تنسيق كليات الطب البيطري 68%.

- تنسيق كليات الهندسة 68%.

- تنسيق كليات الصيدلة 72%.

- تنسيق كليات العلاج الطبيعي 76%.

- تنسيق كليات طب الأسنان 78%.

- تنسيق كليات الطب البشري 80%

 

 

الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الخاصة 2023-2024 التيرم الثاني 

- شهادة الميلاد.
- بطاقة الرقم القومي.
- شهادة الثانوية العامة.
- 8 صور شخصية.
- بطاقة الترشيح النهائية.
- نموذج 6 جند.

الجامعات الخاصة 2023-2024 الحدود الدنيا للكليات بالجامعات الأهلية الحدود الدنيا للكليات الجامعات المصرية الجامعات الخاصة 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد واقعة مصطفى محمد| تحرك عاجل من منتخب مصر.. ماذا يحدث؟

جنون الذهب|قفزة غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر.. والجرام يصل 4500 جنيه رسميًا

تجار الدولار في ورطة .. بشرى سعيدة للمصريين

3279 جنيهًا| زلزال قوي يضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء.. والتنفيذ خلال ساعات

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

الشناوي يتحمل المسؤولية بنسبة 70%.. حارس المنتخب السابق يوجه رسالة لقائد الأهلي

داخل كمبوند.. القبض على أكبر شبكة دعارة أجنبية في مصر

موضوعات متعلقة

القومي للبحوث: دواء Astaxanthin-NRC تم تنفيذه بتكنولوجيا مصرية 100%

مركز بحوث وتطوير الفلزات يُشارك بجناح في معرض تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية

معهد بحوث الإلكترونيات يُشارك في ورشة عمل عن تحفيز الشركات الناشئة

فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو -الملك حمد لاستخدام تكنولوجيات المعلومات في التعليم

رئيس جامعة عين شمس يكرم المتميزين بمهرجان الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الأول

تنفيذ برنامج تدريبي بعنوان "مشواري" لتنمية المهارات الحياتية للشباب بجامعة بني سويف

تكليف هويدا عزت بتسيير أعمال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي بالتعليم العالي

فرصة أمام الوافدين للالتحاق بالجامعات.. وبشرى سارة لهؤلاء الطلاب من التعليم العالي| تفاصيل

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يصدق على قانون بالترخيص لوزير البترول في منطقة بخليج السويس

بيان عاجل من إسرائيل عن وقف إطلاق النار في غزة

بعد ضربات واشنطن .. مسيّرة تقصف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل

الآن | الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا على قطاع غزة

كيفية التقديم بمسابقة التربية والتعليم 2024

به 10 آلاف نازح.. اشتعال النيران بمركز للأونروا في خان يونس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة سويدية تكتشف مفاجأة بعد العثور على علكة من العصر الحجري

بسبب فيديو على تيك توك.. طفلة بريطانية تكاد تصاب بالعمى| تفاصيل كاملة

بسمة وهبة توجه رسالة للفنانة المتسببة في طلاق العوضي.. ماذا قالت؟

بجوانتي أبيض.. ميريام فارس بإطلالة جريئة في أسبوع الموضة بباريس 2024

فيديو

حقيقتى زى ما هى بحلوها ومرها.. إليسا تكشف أسرار حياتها الخاصة| شاهد

المصور والفستان السبب.. ملكة جمال العرب في مرمى الانتقادات

حبتني عشان كنت زيه.. رانيا فريد شوقي تتحدث عن علاقتها بـ«هدي سلطان»| شاهد

سعادتي بالغة أمام الرئيس| محمد نور يعلق على مشاركته باحتفالية عيد الشرطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ