معهد بحوث الإلكترونيات يُشارك في ورشة عمل عن تحفيز الشركات الناشئة

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية التحول الرقمي في التعليم العالي، ودور المؤسسات البحثية في دعم هذا التحول، مشددًا على أهمية تحفيز الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا.

وأشار إلى أن الشركات الناشئة هي مُحرك النمو الاقتصادي في المُستقبل، وأن مصر لديها إمكانات كبيرة في مجال التكنولوجيا.

وفي هذا الإطار، شارك معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتور شيرين محمد عبدالقادر محرم رئيس المعهد، في ورشة العمل التي أقامتها شركة هوواوى بعنوان "قمة هواوي في مجال الحوسبة لتحفيز الشركات الناشئة".

"Huawei Cloud Startup Summit - Unleash the Power of Startups" .

وفى كلمتها، استعرضت الدكتورة شيرين محمد عبدالقادر محرم امكانيات المعهد التكنولوجية وتخصصاته التقنية المختلفة، بالإضافة لجهود المعهد لدعم رواد الأعمال والحاضنات التكنولوجية، والشركات الناشئة، من خلال مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد، موضحة الخدمات المختلفة التي تقدمها المدينة؛ بهدف دعم رواد الأعمال، ومنها الخدمات القانونية (تأسيس الشركات وإجراءات حماية حقوق الملكية الفكرية، وتقديم الاستشارات وغيرها)، بالإضافة للخدمات الإدارية (إعداد الهيكل التنظيمي، وإعداد اللوائح المالية والإدارية، وإدارة عمليات الموارد البشرية)، كما توفر المدينة عددًا من الخدمات اللوجستية، مثل توفير مقر مجهز وخدمات الإنترنت، وقاعات اجتماعات ومؤتمرات، وجراج، وكافيتريا وغيرها.

وأوضحت الدكتور شيرين محرم أن المعهد يتمتع بوجود أكثر من 200 عالم مُتخصص، وأكثر من 28 معملًا مجهزًا بأحدث التكنولوجيا، بالإضافة لبرامج الإلكترونيات المُتخصصة، فضلًا عن إقامة العديد من ورش عمل؛ لتنمية مهارات رواد الأعمال، وعقد لقاءات دورية مع المُستثمرين هذا إلى جانب توفير مقر للشركات الناشئة داخل المدينة العلمية.

كما استعرض رئيس معهد بحوث الإلكترونيات في كلمتها أهم المحركات والعوامل الرئيسية لنجاح الشركات الناشئة والتحديات التي تواجهها تلك الشركات هذا إلى جانب مُناقشة مدى استعداد السوق المصري لاستيعاب الشركات الناشئة والمُساهمة في ازدهارها، مشيرة إلى أهم البرامج والمُبادرات الرئيسية التي يقوم بها المعهد لتقديم الدعم للشركات الناشئة، حيث يستضيف المعهد حاليًا من خلال مدينته عدد من الشركات الناشئة، كما يقدم عددًا من برامج الاحتضان.

وفي ختام كلمتها، ثمنت الدكتورة شيرين محرم التعاون مع شركة هواوى للتكنولوجيا مصر، وما تقدمه من خدمات حوسبة سحابية لدعم الشركات الناشئة التي يحتضنها المعهد.

ورشة عمل بعنوان "قمة هواوي في مجال الحوسبة لتحفيز الشركات الناشئة"

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