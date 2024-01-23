مع شريك ألماني.. تفاصيل إطلاق قمر صناعي مصري جديد خلال فبراير القادم

كشف الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إنه سيتم إطلاق القمر الصناعي "نكس سات" وهو من من طراز "الميكرو سات"، موضحا أن موعد إطلاقه هو يوم 2 فبراير ، حيث يطلق من الصين.

وأضاف "صدقي" أنه قد بلغت نسبة التصنيع في القمر 35% ، حيث يجرى تصنيعه مع شريك ألماني، مؤكدا أن الأقمار الصناعية يتم تحديد طرازها بناءً على وزنها.

وأشار إلى ان الوكالة لديها 3 محاور رئيسية تركز عليهم خلال القيام بصناعة الأقمار الصناعية، حيث أن المحور الأول هو التصميم بينما الثاني هو البرمجيات والثالث التجميع والتكامل والاختبار، مشيرا إلى أن الثلاث محاور تمثل 60% من صناعة الأقمار الصناعية.