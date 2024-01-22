لو جايب 55% هتلاقي الكليات دي بالجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني

انطلق التسجيل بـ تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024، حيث يواصل الطلاب تسجيل رغباتهم بتنسيق الجامعات 2024 وكتابة رغباتهم واختيار الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها في هذه الجامعات، ومازالت تواصل قبول الطلاب عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لها أو القبول المباشر في مكاتب التسجيل.

ويرغب عدد كبير من الطلاب فى دخول الكليات لتحقيق حلمهم بعد أن منعهم مجموعهم من الالتحاق بها فى الجامعات الحكومية التقليدية ولذلك يعقدون آمالا كبيرة على الجامعات الأهلية للتقديم بها ودخول الكليات من خلالها.

التقديم للجامعات الأهلية والخاصة 2024

وأوضح المجلس الأعلى لـ الجامعات الخاصة والأهلية أن التقديم للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي يكون بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات.

وكشف مصدر مسئول في المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، أن الجامعات مازالت تواصل قبول الطلاب عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لها أو القبول المباشر في مكاتب التسجيل.

الذين لم يحالفهم الحظ .. التقديم بالجامعات الأهلية الترم الثاني 2024

وأكد المصدر لـ صدى البلد أن التقديم يكون متاحا في الجامعات الأهلية الترم الثاني 2024، لجميع طلاب الثانوية العامة، الذين لم يحالفهم الحظ في الالتحاق خلال الفصل الدراسي الأول 2023، مشيرا إلى أنه لم يتم رصد أي مشكلات خلال أعمال التسجيل.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.. كليات تقبل من 60%

ويقدم موقع صدى البلد، تنسيق الجامعات الأهلية 2024 التي تقبل بتنسيق يبدأ من 60%.

سجل الحد الأدنى للتقدم للالتحاق بكلية علوم الحاسب 60 % بكليات الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة.

60 % للقبول بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة.

بينما سجل الحد الأدنى للتقدم والقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية 61%.

كليات تنسيق الجامعات الأهلية 2024 بنسبة 53%:

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية.

كلية العلوم الأساسية.

كلية الفنون التطبيقية.

كلية الإعلام.

كلية اللغات والترجمة.

كلية الاقتصاد والإدارة.

كلية التربية.

كلية العلوم الاجتماعية.

كلية السياحة والفنادق.

كلية الحقوق والقانون.

كلية التمريض.

كلية الآثار.

كلية علوم سينمائية.

تنسيق كليات الجامعات الخاصة والأهلية

- تنسيق كليات الإعلام 53%.

- تنسيق كليات التكنولوجيا الحيوية 53%.

- تنسيق كليات الآثار 53%.

- تنسيق كلية الحقوق 53%.

- تنسيق كلية التمريض 53%.

- تنسيق علوم سينمائية 53%.

- تنسيق السياحة والفنادق 53%.

- تنسيق التكنولوجيا الحيوية 53%.

- تنسيق التربية 53%.

- تنسيق الاقتصاد والعلوم السياسية 53%.

- تنسيق كليات علوم الحاسب 60%.

- تنسيق كليات الطب البيطري 68%.

- تنسيق كليات الهندسة 68%.

- تنسيق كليات الصيدلة 72%.

- تنسيق كليات العلاج الطبيعي 76%.

- تنسيق كليات طب الأسنان 78%.

- تنسيق كليات الطب البشري 80%.