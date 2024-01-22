عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على شروط التقديم للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني

تنسيق الجامعات الخاصة
تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

أعلن المجلس الأعلى ل الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موافقته على بدء تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات، وذلك بدءًا من السبت 13 يناير الجاري، ولمدة أسبوعين.

 

شروط التقديم بالجامعات الخاصة للتيرم الثانى 

يكون للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023.

الطالب يتم قبوله مباشرة في حال انطباق جميع الشروط عليه أبرزها مجموع الثانوية العامة.

في حالة إذا شهدت كلية إقبالا كثيفا من قبل الطلاب للالتحاق بها يتم قبول الطلاب الأعلى في المجموع ثم يجرى من بعدها التنسيق الداخلي.

txt

جامعة الملك سلمان تعلن إتاحة برنامج الإنتاج النباتي بالمناطق الصحراوية.. للتقديم بالترم الثاني

txt

أخبار التعليم.. البحوث الفلكية يساهم باكتشاف 3 أجسام جديدة قريبة من الأرض..شاومينج ينشر إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية بتليجرام

txt

قبول الطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية للترم الثانى.. استمرار التقديم دون شكوى.. وهل يتم مد التسجيل؟.. مصدر يجيب

txt

%75 للطب و70% للصيدلة.. بشرى سارة للطلاب بشأن التقديم بالجامعات الأهلية التيرم الثاني

txt

هل هناك مد بالتقديم للجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني؟ .. مصدر يجيب

txt

البحوث الفلكية يساهم في اكتشاف 3 أجسام جديدة قريبة من الأرض.. صور

txt

وزير التعليم العالي يهنئ الجامعة الفرنسية في مصر بالفوز بجائزة فرانس ديزاين العالمية|تفاصيل

txt

قبل التقديم.. مصروفات جامعة العلمين الدولية للتيرم الثاني

txt

هيئة الاستشعار من البُعد تنظم ندوة حول "استكشاف الثروة المعدنية والخامات المحجرية"

txt

احصل على فرصة جديدة للدراسة خارج مصر.. تفاصيل التقديم

الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الخاصة 2023-2024 التيرم الثاني 
 

- شهادة الميلاد.
- بطاقة الرقم القومي.
- شهادة الثانوية العامة.
- 8 صور شخصية.
- بطاقة الترشيح النهائية.
- نموذج 6 جند.

 

الأماكن الشاغرة بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني 

 

قال الدكتور عبد الوهاب عزت، القائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الخاصة، إن المجلس سيفتح التقديم بالجامعات الخاصة التقديم في الترم الثاني وذلك لجميع طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة.

وأكد أن التقديم من المفترض أن يكون متاحا في الموعد المعلن لجميع الطلاب، من خلال موقع كل جامعة، مشيرا إلى ان مجلس الجامعات الخاصة وجه خاطبا للجامعات لكي يتم حصر الأماكن الشاغرة بعد قبول الطلاب في التيرم الأول، مشيرا إلى أن الجامعات تقوم بإخطار المجلس بكافة الأماكن الشاغرة للترم الثاني حتى يتسنى إجراء المجلس عملية التنسيق وقبول الطلاب.

 

الحدود الدنيا للكليات بالجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني:


الطب البشري: 80%

طب الأسنان: 78%

العلاج الطبيعي: 76%

الصيدلة: 72%

الطب البيطري: 68%

الهندسة: 68%

علوم الحاسب: 60%

التكنولوجيا الحيوية: 53%

التمريض: 53%

القانون: 53%

الإعلام: 53%

الفنون التطبيقية: 53%

اللغات والترجمة: 53%

 

وكان قد قال الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة كان له دور في استيعاب الزيادة المتتالية على التعليم الجامعي، مشيرا إلى أن هذه الجامعات لا تهدف إلى تحقيق الربح، وإنما تتم إعادة استخدام المصروفات الطلابية في تحديث المعامل، وتطوير المنظومة التعليمية، وأعمال الصيانة اللازمة، بالإضافة إلى دورها في تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف عبد الغفار أن الجامعات الأهلية تعد من جامعات الجيل الرابع، وهي مُزودة بأحدث النُظم التعليمية العالمية، ومُجهزة بأحدث الوسائط التكنولوجية؛ لخدمة العملية التعليمية والتدريبية والبحثية، موضحًا أنها تطرح برامج دراسية بينية حديثة، لمواكبة مُتطلبات وظائف المُستقبل.

الجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني الجامعات الأهلية والخاصة الجامعات الخاصة 2023-2024 الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي التقديم بالجامعات الخاصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تجار الدولار في ورطة.. مفاجأة سعيدة للمصريين

تحوّل مفاجئ وأمطار غزيرة | الأرصاد تفجّر مفاجأة بشأن طقس الساعات القادمة

تعليق مثير لـ نبيل الحلفاوي على عودة محمد صلاح للعلاج في ليفربول

مصر تحقق الحلم النووي.. السيسي وبوتين يفتتحان مشروع القرن الحادي والعشرين

ناقد رياضي يضع محمد صلاح في موقف مُحرج برسالة شديدة اللهجة

تفاصيل الانتشار الأمني أمام منزل مرتضى منصور بالمهندسين.. فيديو

مع اقتراب رمضان |مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

بأمر كلوب.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر بأمم إفريقيا ويعود لـ ليفربول

موضوعات متعلقة

جامعة الملك سلمان تعلن إتاحة برنامج الإنتاج النباتي بالمناطق الصحراوية.. للتقديم بالترم الثاني

أخبار التعليم.. البحوث الفلكية يساهم باكتشاف 3 أجسام جديدة قريبة من الأرض..شاومينج ينشر إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية بتليجرام

قبول الطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية للترم الثانى.. استمرار التقديم دون شكوى.. وهل يتم مد التسجيل؟.. مصدر يجيب

%75 للطب و70% للصيدلة.. بشرى سارة للطلاب بشأن التقديم بالجامعات الأهلية التيرم الثاني

هل هناك مد بالتقديم للجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني؟ .. مصدر يجيب

البحوث الفلكية يساهم في اكتشاف 3 أجسام جديدة قريبة من الأرض.. صور

وزير التعليم العالي يهنئ الجامعة الفرنسية في مصر بالفوز بجائزة فرانس ديزاين العالمية|تفاصيل

قبل التقديم.. مصروفات جامعة العلمين الدولية للتيرم الثاني

ترشيحاتنا

بسبب غزة.. مظاهرات حاشدة في محيط أحد أهم المطارات الأمريكية |فيديو

قبل اجتماع الاتحاد الأوروبي.. بوريل: حل الدولتين وليس مجرد وقف إطلاق النار

بعد 8 سنوات من التوقيع.. السيسى وبوتين يشهدان الصبة الخرسانية للوحدة الأخيرة للمفاعل النووي

وقف إطلاق النار.. أبرز عقبات محادثات تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

تداول أسئلة امتحانات الإعدادية عبر تيليجرام.. وشاومينج: جار الحل

الاحتلال يُدمر البنية التحتية للتعليم الجامعي في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأفضل.. فساتين الفنانات الجريئة بحفل joy awards | شاهد

«صلاح» يرحل اليوم|سيناريوهات صعود مصر إلى دور الـ16 حال الخسارة من الرأس الأخضر

تحذيرات الأرصاد والذروة غدًا|برودة وأمطار غزيرة.. ومنخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

تغمره المياه من الجانبين| شاهد.. أغرب ممشى في العالم

فيديو

الجو والرطوبة السبب .. محمد صلاح يعلق على إصابته في مواجهة غانا

إسلام إبراهيم: بحضر لفيلم جديد هقدم فيه شخصية الناس كلها بتحبها |خاص

رد الجميل.. فلسطينية تطلق اسم عبد الفتاح السيسي على مولودها

ظهرت بلوك لامع في joy awards.. ومفاجأة حول شيرين وحسام حبيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

اﻟﻤﺰﻳﺪ