عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قبل التقديم.. مصروفات جامعة العلمين الدولية للتيرم الثاني

الجامعات الخاصة
الجامعات الخاصة

أعلنت جامعة العلمين الدولية عن إتاحة التقديم للتيرم الثاني خلال منتصف العام الدراسي، وأوضحت المصروفات الخاصة بالكليات.

- كلية الطب 105 آلاف جنيه.

- كلية الزراعات الصحراوية 43 ألف جنيه.

- كلية الغذاء والصناعات الغذائية 43 ألف جنيه.

- كلية اللغات التطبيقية 43 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان 97 ألف جنيه.

- كلية العلوم الأساسية المتقدمة 48 ألف جنيه.

- كلية السياحة والضيافة 40 ألف جنيه.

- كلية العلوم الإدارية 46 ألف جنيه.

- كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية 43 ألف جنيه.

- كلية الدراسات القانونية 45 ألف جنيه.

- كلية علوم وهندسة المنسوجات 58 ألف جنيه.

- كلية العلوم الصيدلية 85 ألف جنيه.

- كلية الإنتاج الإعلامي 50 ألف جنيه.

- كلية الفنون 49 ألف جنيه.

- كلية علوم التمريض 31 ألف جنيه.

- كلية العمارة 69 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي 63 ألف جنيه.

- كلية العلوم الهندسية 69 ألف جنيه.

- كلية حاسبات أو علوم وهندسة الحاسبات 69 ألف جنيه.

على الجانب الآخر أعلنت جامعة حلوان الأهلية، برئاسة الدكتور السيد قنديل، فتح باب التقديم أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بالبرامج الدراسية المتاحة بكليات الجامعة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023-2024.

وكشفت إدارة الجامعة بأنه طرحت الجامعة هذا العام الدراسي 17 برنامجا من خلال 8 كليات، وهي كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال وتتضمن عددا من البرامج وهى: معلوماتية الأعمال والتحول الرقمى، واللوجستيات وسلاسل الإمداد، ونظم الذكاء والتحليل، والاقتصاد الرقمى وريادة الأعمال.

وكشفت جامعة حلوان الأهلية أنه يتم التقدم للبرامج المتاحة للفصل الدراسي الثاني عبر هذا الرابط  : 
http://app2.helwan.edu.eg/HNU/Tasgel/login.asp

وأوضحت إدارة الجامعة أن التقديم متاح فقط للكليات التالية: الهندسة والعلاج الطبيعي وطب الأسنان وعلوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، والفنون التطبيقية.

وأشارت الجامعة إلى أن التقديم للكليات المتاحة وفق المجموع المحدد لها من قبل المجلس الاعلي للجامعات و وزارة التعليم العالي ويشمل على الآتي:

طب الأسنان: 78%

العلاج الطبيعي: 76%

الهندسة: 68%

علوم الحاسب: 60%

الفنون التطبيقية: 53%

وتابعت ادارة الجامعة أن الأوراق المطلوبة من المتقدمين لكليات جامعة حلوان  الأهلية الآتي:

1- استمارة طلب الالتحاق بالجامعة (تطبع من على موقع التقديم الإلكتروني /صفحة الطالب ).

2- أصل شهادة الثانوية العامة ذات العلامة المائية + 3 صور ( لا يعتد ببيان النجاح /بيان الدرجات بأي حال من الأحوال ).

3-  3 صور من بطاقة الرقم القومي للطالب.
4 – أصل شهادة ميلاد الرقم القومي للطالب + 3 صور (وبالنسبة للطلاب الذكور يتم احضار اصل شهادة ميلاد الرقم القومي المدون بها الرقم الثلاثي العسكري ).
5 – نموذج 2 جند مختوم + نموذج 6 جند او 7 جند مختوم +2 طابع شهيد من البوستة للطلاب الذكور).
6 – صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.
7 – 6 صور شخصية ذات خلفية بيضاء.
8- أصل إيصال السداد للمصروفات الإدارية والقسط الأول من المصروفات الدراسية +
صورة.
‏9 – شهادة الحافز الرياضي للطلاب الحاصلين على حافز رياضي.
10- حافظة بلاستيك شفافة .

جامعة العلمين جامعة العلمين الدولية التقديم للتيرم الثاني المصروفات الخاصة بالكليات جامعة حلوان الاهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة | حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. تفاصيل

نهاية رحلة الزعيم| عادل إمام يقرر اعتزال الفن ونجله يكشف السبب

بوتين يشارك السيسي في افتتاح مشروع القرن الحادي والعشرين

قرار مفاجئ في الزمالك بعد الخسارة من الوحدة الإماراتي

أنزل بالبرنص .. منشور صادم من ياسمين رئيس بسبب حفل joy awards

الأمطار تضرب.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية وحالة الطقس خلال الفترة المقبلة

لاعب سوبر| مهيب عبد الهادي يعلن أولى صفقات الزمالك في يناير 2024

رسميًا.. 10 فئات محرومة من إجازة الخميس المقبل| اعرف التفاصيل

ترشيحاتنا

سامسونج تفاجئ المستخدمين بموبايل جبار للفئة المتوسطة

المهن الموسيقية: مصطفى كامل يشعر بالضيق ولم يبلغ مجلس النقابة باستقالته

تعرف على أهم مواعيد تغيير زيت ناقل الحركة في السيارات

مجلس الحوار الاجتماعي يناقش مشروع قانون العمل الجديد اليوم

بريطانيا تعتزم تحديث نظام دفاعها الصاروخي في البحر الأحمر

33 ألف أوقية ذهب.. خبير علوم بيئية يكشف حجم إنتاج منجم أبو روات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتعلم الشتائم والحلفان.. روبوت ذكاء اصطناعي يسب العميل ويهاجم شركته

كأنه حقيقة.. الممثلة «نورا فتحي» تكشف حقيقة فبركة المقاطع والأصوات بالذكاء الاصطناعي

نفس تسريحة الشعر.. ياسمين صبري تتحدى جورجينا في حفل joy awards

الحب وعمايله.. شاب ينتحل شخصية صديقته لتأدية الامتحان بدلا منها

فيديو

محمد إمام: لم أتوقع قوة نجاح أبو نسب مع تفاقم القضية الفلسطينية ..فيديو

هتتجوز وعندها طفل.. خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف تكشف جديدا عن ياسمين عبد العزيز

إنت فاضية.. أخو ياسمين عبد العزيز يهاجم بسمة وهبة بسبب طلاق شقيقته

ميمي جمال أول الوافدين لحفل الـ joy awards | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ