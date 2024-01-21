قبل التقديم.. مصروفات جامعة العلمين الدولية للتيرم الثاني

أعلنت جامعة العلمين الدولية عن إتاحة التقديم للتيرم الثاني خلال منتصف العام الدراسي، وأوضحت المصروفات الخاصة بالكليات.

- كلية الطب 105 آلاف جنيه.

- كلية الزراعات الصحراوية 43 ألف جنيه.

- كلية الغذاء والصناعات الغذائية 43 ألف جنيه.

- كلية اللغات التطبيقية 43 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان 97 ألف جنيه.

- كلية العلوم الأساسية المتقدمة 48 ألف جنيه.

- كلية السياحة والضيافة 40 ألف جنيه.

- كلية العلوم الإدارية 46 ألف جنيه.

- كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية 43 ألف جنيه.

- كلية الدراسات القانونية 45 ألف جنيه.

- كلية علوم وهندسة المنسوجات 58 ألف جنيه.

- كلية العلوم الصيدلية 85 ألف جنيه.

- كلية الإنتاج الإعلامي 50 ألف جنيه.

- كلية الفنون 49 ألف جنيه.

- كلية علوم التمريض 31 ألف جنيه.

- كلية العمارة 69 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي 63 ألف جنيه.

- كلية العلوم الهندسية 69 ألف جنيه.

- كلية حاسبات أو علوم وهندسة الحاسبات 69 ألف جنيه.

على الجانب الآخر أعلنت جامعة حلوان الأهلية، برئاسة الدكتور السيد قنديل، فتح باب التقديم أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بالبرامج الدراسية المتاحة بكليات الجامعة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023-2024.

وكشفت إدارة الجامعة بأنه طرحت الجامعة هذا العام الدراسي 17 برنامجا من خلال 8 كليات، وهي كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال وتتضمن عددا من البرامج وهى: معلوماتية الأعمال والتحول الرقمى، واللوجستيات وسلاسل الإمداد، ونظم الذكاء والتحليل، والاقتصاد الرقمى وريادة الأعمال.

وكشفت جامعة حلوان الأهلية أنه يتم التقدم للبرامج المتاحة للفصل الدراسي الثاني عبر هذا الرابط :

http://app2.helwan.edu.eg/HNU/Tasgel/login.asp

وأوضحت إدارة الجامعة أن التقديم متاح فقط للكليات التالية: الهندسة والعلاج الطبيعي وطب الأسنان وعلوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، والفنون التطبيقية.

وأشارت الجامعة إلى أن التقديم للكليات المتاحة وفق المجموع المحدد لها من قبل المجلس الاعلي للجامعات و وزارة التعليم العالي ويشمل على الآتي:

طب الأسنان: 78%

العلاج الطبيعي: 76%

الهندسة: 68%

علوم الحاسب: 60%

الفنون التطبيقية: 53%

وتابعت ادارة الجامعة أن الأوراق المطلوبة من المتقدمين لكليات جامعة حلوان الأهلية الآتي:

1- استمارة طلب الالتحاق بالجامعة (تطبع من على موقع التقديم الإلكتروني /صفحة الطالب ).

2- أصل شهادة الثانوية العامة ذات العلامة المائية + 3 صور ( لا يعتد ببيان النجاح /بيان الدرجات بأي حال من الأحوال ).

3- 3 صور من بطاقة الرقم القومي للطالب.

4 – أصل شهادة ميلاد الرقم القومي للطالب + 3 صور (وبالنسبة للطلاب الذكور يتم احضار اصل شهادة ميلاد الرقم القومي المدون بها الرقم الثلاثي العسكري ).

5 – نموذج 2 جند مختوم + نموذج 6 جند او 7 جند مختوم +2 طابع شهيد من البوستة للطلاب الذكور).

6 – صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

7 – 6 صور شخصية ذات خلفية بيضاء.

8- أصل إيصال السداد للمصروفات الإدارية والقسط الأول من المصروفات الدراسية +

صورة.

‏9 – شهادة الحافز الرياضي للطلاب الحاصلين على حافز رياضي.

10- حافظة بلاستيك شفافة .