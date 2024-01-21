قبول الطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية للترم الثانى.. استمرار التقديم دون شكوى.. وهل يتم مد التسجيل؟.. مصدر يجيب

قبول الطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية للتيرم الثانى ورصد الأماكن الشاغرة

التعليم العالي:

استمرار التقديم بالجامعات الخاصة والأهلية دون شكوى

هل يتم مد التسجيل بالجامعات الخاصة والأهلية؟



يواصل طلاب الثانوية العامة التقديم بالجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني 2024، دون شكوى ، بينما يسأل الطلاب حول وحود احتفالية لمد التقديم والأماكن الشاغرة.

وكشف مصدر مسؤول في الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، إن الجامعات مازالت تواصل قبول الطلاب عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لها أو القبول المباشر في مكاتب التسجيل، مشيرا إلى أن عد الطلاب المتقدمين حتى الآن قد تجاوز الـ1000 طالب.



وأشار المصدر إلى أن هؤلاء الطلاب تقدموا لمختلف التخصصات، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي مشكلات خلال أعمال التسجيل، مضيفا أنه قد يكون هناك مد في موعد التقديم لاتاحة الفرصة لعدد أكبر من الطلاب ، ولكن ذلك يعود إلى قرار المجلس بحسب رؤيته للوضع والأماكن التي مازالت شاغرة، ولم يصدر قرار بذلك حتى الآن.

وأكد أن التقديم يكون متاح في الجامعات الأهلية التيرم الثاني 2024، لجميع طلاب الثانوية العامة، الذين الذين لم يحالفهم الحظ في الالتحاق خلال الفصل الدراسي الأول 2023.

الحدود الدنيا للكليات بالجامعات الخاصة والأهلية

وأكد مصدر لـ"صدى البلد" أن الحدود الدنيا للكليات بالجامعات الأهلية للتقديم للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، كما هي في تنسيق القبول بالفصل الدراسي الأول والمصروفات الدراسية كما هي دون اختلاف.

وأوضح أن التقديم من المفترض أن يكون متاحًا في الموعد المعلن لجميع الطلاب، من خلال موقع كل جامعة، مشيرًا إلى أن مجلس الجامعات الخاصة وجه خطاباً للجامعات لكي يتم حصر الأماكن الشاغرة بعد قبول الطلاب في التيرم الأول، مشيرًا إلى أن الجامعات تقوم بإخطار المجلس بكافة الأماكن الشاغرة للترم الثاني حتى يمكن إجراء المجلس عملية التنسيق وقبول الطلاب.

حماية الطلاب من نصب الكيانات الوهمية

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن ما تم نشره من قائمة سوداء هي لكيانات وهمية، مشددًا على أنه خلال السنوات الماضية كانت الوزارة تعلن عن الكيانات المعتمدة ويتم نشرها في فترة التنسيق حتى لا يقع المتقدم في شباك الكيانات الوهمية.

وأوضح "عبدالغفار"، أن هذا ما تم نشره والقائمة الأخيرة الخاصة بالكيانات الوهمية هي إجمالي ما تم ضبطه من خلال لجنة الضبطية القضائية في الفترة الماضية وتم إعلانه رسميًا من خلال الموقع الإلكترونية للوزارة، منوهًا بأن الطالب وولي الأمر أضبحا على علم بالمؤسسات الشرعية القانونية والمؤسسات الوهمية.

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إلى أن 411 كيانا تم إغلاقهم من خلال الوزارة، موضحًا أنه على مستوى الجمهورية خلال العامين تم تقليص أعداد الطلاب الذي من الممكن أن يتضرروا من الكيانات بسبب عدم وعي الطلاب وأولياء الأمور بهذه الكيانات.

ولفت إلى أن الطالب الذي يلتحق بأحد هذه الكيانات لا يمكن بحال من الأحوال اعتماد شهادته من المجلس الأعلى للجامعات وهو كيان غير معتمد ولا يعتمد على لوائح أكاديمية.



تنسيق الجامعات الخاصة 2023

- تنسيق كليات الإعلام 53%.

- تنسيق كليات التكنولوجيا الحيوية 53%.

- تنسيق كليات الآثار 53%.

- تنسيق كلية الحقوق 53%.

- تنسيق كلية التمريض 53%.

- تنسيق علوم سينمائية 53%.

- تنسيق السياحة والفنادق 53%.

- تنسيق التكنولوجيا الحيوية 53%.

- تنسيق التربية 53%.

- تنسيق الاقتصاد والعلوم السياسية 53%.

- تنسيق كليات علوم الحاسب 60%.

- تنسيق كليات الطب البيطري 68%.

- تنسيق كليات الهندسة 68%.

- تنسيق كليات الصيدلة 72%.

- تنسيق كليات العلاج الطبيعي 76%.

- تنسيق كليات طب الأسنان 78%.

- تنسيق كليات الطب البشري 80%

الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الخاصة 2023-2024 التيرم الثاني



- شهادة الميلاد.

- بطاقة الرقم القومي.

- شهادة الثانوية العامة.

- 8 صور شخصية.

- بطاقة الترشيح النهائية.

- نموذج 6 جند.

الأماكن الشاغرة بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني

قال الدكتور عبد الوهاب عزت، القائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الخاصة، إن المجلس سيفتح التقديم بالجامعات الخاصة التقديم في الترم الثاني وذلك لجميع طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة.

وأكد أن التقديم من المفترض أن يكون متاح في الموعد المعلن لجميع الطلاب، من خلال موقع كل جامعة، مشيرا إلى ان مجلس الجامعات الخاصة وجه خاطب للجامعات لكي يتم حصر الأماكن الشاغرة بعد قبول الطلاب في التيرم الأول، مشيرا إلى أن الجامعات تقوم بإخطار المجلس بكافة الأماكن الشاغرة للترم الثاني حتى يان إجراء المجلس عملية التنسيق وقبول الطلاب.

شروط التقديم بالجامعات الخاصة للتيرم الثانى

يكون للطلاب الحاصلين ممكن هم حاملين على شهادة الثانوية العامة 2023.

الطالب يتم قبوله مباشرة في حال انطلاق جميع الشروط عليه أبرزها مجموع الثانوية العامة.

في حالة إذا شهدت كلية إقبال كثيف من قبل الطلاب للالتحاق بها يتم قبول الطلاب الأعلى في المجموع ثم يجرى من بعدها التنسيق الداخلي.