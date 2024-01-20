احصل على فرصة جديدة للدراسة خارج مصر.. تفاصيل التقديم

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول إعلان سفاره سلطنة بروناى دار السلام بإتاحة فرص للحصول على منح جديدة والقيام بفتح باب التسجيل للمنح الدراسية لحكومة سلطنة بروناى دار السلام، وأيضا من أجل استكمال الدراسة في درجات " الدبلومة، البكالوريوس ، والماجستير" لعام الدراسى 2024 ـ 2025

واشار إلى أن آخر موعد للقيام بالتقديم هو يوم 15 فبراير 2023 فى تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة، بينما من أجل الحصول على مزيد من التفاصيل حول المنح والحصول على استماره التقديم يرجى زياره الموقع الالكترونى التالى :

https://infinity.cloud.gov.bn/bdgs-mfabrunei/applicationform.php

وكان قد أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية تنفيذ سعي الوزارة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية وتحقيق التكامل بينها تمشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بما يُسهم في تطوير البحث العلمي في مصر وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة.

وفي هذا الإطار، وقع معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتورة شيرين محمد عبدالقادر محرم رئيس المعهد، اتفاق تعاون مع المركز القومي للبحوث برئاسة الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات، منها مجال الطاقة، والزراعة، والنسيج، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

ومن جانبها، أكدت شيرين محرم، حرص المعهد على توسيع قاعدة التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمؤسسات المختلفة الأكاديمية والبحثية والصناعية، وذلك سعيًا من المعهد لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال التعاون والتكامل بين الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة؛ لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030)، وتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي، من خلال تنمية اقتصادية وبيئية واجتماعية.

وأكد الدكتور حسين درويش أن هذا الاتفاق يمثل خُطوة مهمة في التعاون بين المركز القومي للبحوث ومعهد بحوث الإلكترونيات، حيث يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي والتطوير، وتبادل الخبرات العلمية والتكنولوجية، والتعاون في مجال التدريب والابتكار والتحول الرقمي.

وخلال مراسم توقيع الاتفاق، تمت مُناقشة عدد من المجالات التي يمكن التعاون فيها بين الجانبين، ومنها:

التعاون البحثي، حيث يمكن للمعهد والمركز التعاون في إجراء الأبحاث العلمية المُشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والتصنيع الرقمي، والصحة العامة، والتغيرات المُناخية، وكذلك عمل مشروعات بحثية مُشتركة والتكامل في استخدام الإمكانيات والخبرات الموجودة في المعامل بين الجانبين؛ بهدف تعميق التصنيع المحلى، وتقليل التكاليف، وزيادة كفاءة المنتجات والخدمات التي تقدم للقطاعات المختلفة.

التعاون التكنولوجي، حيث يمكن للجانبين التعاون في نقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات في المجالات التكنولوجية المختلفة، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأيضا التحول الرقمي.

التعاون التدريبي، حيث يتم تقديم برامج التدريب المتخصصة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب، في المجالات التي تلبي السوق المحلى، وكذلك عمل ندوات، وورش عمل مُشتركة لتنمية القدرات رواد الأعمال والشركات الناشئة.

وفي ختام الاجتماع، وأعرب الجانبان عن تطلعهم إلى أن يحقق هذا البروتوكول الأهداف المرجوة منه، وأن يُساهم في تعزيز التعاون بين الطرفين، مؤكدان على أهمية تعزيز هذا التعاون، لما سيعود بالنفع على كل منهما، ودعم البحث العلمي والتطوير في مصر، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة في مصر.

وعلى هامش توقيع الاتفاق، تفقد رئيس المركز القومي للبحوث برفقه الدكتورة شيرين محرم، عددًا من المعامل المركزية بالمعهد، منها: معمل تصنيع الدوائر المطبوعة، معمل إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، معمل تصنيع بطاريات الليثيوم أيون، معمل قياسات الامتصاص النوعي، معمل القياسات الملليمترية، ومعمل الواقع الافتراضي للسياحة، بالإضافة إلى زيارة مقر الحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة، ومركز المعلومات والتحول الرقمي.

شهد فعاليات توقيع اتفاق التعاون من معهد بحوث الإلكترونيات الدكتور أسامة دويدار القائم بأعمال الأمين العام، الدكتور محمود فخر المشرف على الأقسام العلمية والمعامل المركزية، الدكتور عصمت عبدالفتاح رئيس المعهد الأسبق، الدكتور أحمد عطية القائم بأعمال رئيس قسم هندسة الموجات الميكروئية، الدكتور باسم إبراهيم المشرف على إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، الدكتور سحر عبدالحميد المشرفة على إدارة المشروعات البحثية، الدكتور علام أمين المشرف على معمل النمذجة، الدكتور عارف يوسف المشرف على الوحدة ذات الطابع الخاص.