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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وزير التعليم العالي يهنئ الجامعة الفرنسية في مصر بالفوز بجائزة فرانس ديزاين العالمية|تفاصيل

الجامعة الفرنسية
الجامعة الفرنسية

قدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التهنئة لأسرة الجامعة الفرنسية في مصر (UFE)، برئاسة الدكتور دوني داربي رئيس الجامعة، لفوز تصميمات الجامعة المعمارية الجديدة بجائزة فرانس ديزاين العالمية "French Design 100" لعام 2024، وذلك عن تصميم مشروع الحرم الجامعي الجديد الخاص بالجامعة بالقاهرة.

وصرح الدكتور دوني داربي رئيس الجامعة الفرنسية في مصر أن التصميمات الجديدة للمشروع تمت تحت الإشراف المزدوج لوزارتي التعليم العالي المصرية والجامعة الفرنسية، لافتًا إلى أنه تم الإعلان عن فوز التصميمات بالجائزة في العاصمة الفرنسية باريس.

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جدير بالذكر أن الجامعة الفرنسية هي جامعة أهلية تم إنشاؤها في عام 2002 بشراكة بين مصر وفرنسا، وتقوم الجامعة حاليًا بتوسيع حرمها الجامعي بجوار الحرم الحالي؛ لاستيعاب الأعداد المُتزايدة من الطلاب، وفق أعلى معايير الإنشاءات والتصميمات الحديثة.

التعليم العالي والبـــحث البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم

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