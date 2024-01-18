البحث العلمي تعلن تفاصيل التقديم لمسابقة الموسم الأول لدورى ريادة الأعمال المصرى

اعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن فتح باب التسجيل فى مسابقة الموسم الأول لدورى ريادة الاعمال المصرى Egyptian Entrepreneurship League. وتأتى المسابقة ضمن برنامج نوادى ريادة الأعمال والذى تنفذه الأكاديمية فى جميع الجامعات المصرية .



ويبلغ عدد النوادى حاليا 50 نادى لريادة الاعمال على مستوى الجمهورية، وتقدم النوادى برامج تدريبية متنوعة بين تدريبات علمية وعملية ومهنية وفقا للمعاير الدولية لريادة الاعمال بداية من مرحلة توليد الفكرة حتى امتلاك خطة مشروع متكاملة.



وذلك دعما لجهود الجامعات المصرية فى تأهيل الخريجين والطلاب للمنافسة فى سوق العمل وخلق فرص عمل.

واوضحت شروط التقدم للمسابقة:

- الطلاب وأعضاء هيئات التدريس والبحوث والهيئات المعاونة فى الجامعات والمراكز والهيئات البحثية المصرية ممن لديهم فكرة مشروع قابل للتطبيق

- يساعد على خلق فرصة عمل تكنولوجية ويوفر حلول تكنولوجية لمواجهة التحديات الاقتصادية

- يدعم جهود الدولة فى تعميق التصنيع المحلى. ويتم التقديم من خلال نوادى ريادة الاعمال بالجامعات والمراكز البحثية المنتشرة على مستوى الجمهورية.

واشارت إلى أن الجوائز :



- درع دورى ريادة الاعمال

- عدد ثلاث جوائز قيمة الجائزة الواحدة 300 الف جنيه

- وجوائز مالية لاحسن الأفكار الريادية فى حفل ختام المسابقة بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى

وللتسجيل من خلال نوادى ريادة الاعمال بالجامعات والمراكز البحثية للاستعلام يمكنكم ارسال استفسارتكم على البريد الالكترونى الخاص بالمدير التنفيذى للبرنامج الدكتورة وفاء محمد عبد الرشيد [email protected]



وكان قد عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا صباح اليوم الخميس بحضور عدد مدن قيادات الوزارتين، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

استهدف الاجتماع مُناقشة الإعداد لعقد المؤتمر الخاص بتطوير المرحلة الثانوية بما يتوافق مع مسارات التطوير بالتعليم العالي واحتياجات سوق العمل.

كما ناقش الاجتماع الموضوعات والمحاور التي سيناقشها المؤتمر، فضلاً عن اللجان المطلوب تشكيلها بشكل مشترك بين الوزارتين ، وكذا الإجراءات المطلوب اتخاذها خلال الفترة المقبلة للخروج برؤية مشتركة يتم طرحها خلال المؤتمر.

ويأتي التحضير لإطلاق المؤتمر القومي لعقد حوار مجتمعي حول تطوير منظومة المرحلة الثانوية بناء على تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بجمع كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية محليًا ودوليًا للاستماع ومناقشة كافة الآراء للوصول إلى أفضل الآليات الخاصة بتطوير المنظومة بما يحقق المرونة في المسارات وتعدد محاولات التقييم ورفع المعاناة عن كاهل الأسر وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتنافسية الدولية.

حضر الاجتماع من جانب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، د. مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، ود. عبير الشاطر مُساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف على بنك المعرفة، ود. أيمن فريد مُساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ود. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة.

كما حضر هذا الاجتماع من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، د. رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للامتحانات والتقويم التربوي، ود. أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، وأ. خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، وأ. شادي عبدالله زلطة المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي باسم الوزارة، وأ. محمد شريف من المكتب الفني للوزير.