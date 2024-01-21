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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. البحوث الفلكية يساهم باكتشاف 3 أجسام جديدة قريبة من الأرض..شاومينج ينشر إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية بتليجرام

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من أخبار التعليم المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي موجز لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.
 

إجراءات صارمة.. تعليم كفر الشيخ تكشف حقيقة تسريب امتحان الجبر بالإعدادية


أكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، أنه لا صحة لما تردد حول ترسيب امتحان مادة الجبر للشهادة الإعدادية.

 


صعب وطويل| اتحاد أمهات مصر: شكاوى من امتحان الهندسة بلجان الإعدادية بالجيزة

رصدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، آراء طلاب الشهادة الإعدادية 2024 في مستوى امتحانات الصف الثالث الإعدادي اليوم في أغلب المحافظات.

 


يزن نصف كيلو.. استئصال ورم سرطاني بالغدة النكافية في مستشفى سوهاج الجامعي

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن فريقا طبيا بالمستشفى الجامعي القديم استقبل سيدة تبلغ من العمر ٥٥ سنة تعاني من "ورم سرطاني" بالغدة النكافية يزن نصف كيلو جرام تقريباً وتم استئصاله بنجاح، مشيراً إلى ان المستشفى الجامعي يستقبل آلاف المرضي شهرياً ويقدم لهم خدمات طبية لائقة وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة على الاهتمام بصحة المواطنين، موجهاً شكره لجميع الأطباء والهيئات التمريضية والعاملين بالمستشفيات الجامعية لجهودهم المضنية في سبيل التخفيف من آلام المرضي.


 

9052 طالبا يؤدون امتحانات الدراسات والهندسة في الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

يؤدي 9052 طالبا وطالبة اليوم الأحد امتحانات مادتي الدراسات والهندسة في الشهادة الاعدادية بالبحر الاحمر بمرحلة التعليم الأساسي (عام - لغات) بجميع مدارس المحافظة.

 


طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية يؤدون امتحاني مادتي اللغة الأجنبية والتربية الرياضية

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية اليوم، الأحد، امتحاني مادتي اللغة الأجنبية والتربية الرياضية، في ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول.


مدير تعليم القاهرة: تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 يتم بشفافية


 تفقد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، اليوم الأحد، سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمدرسة الدكتور مجدي يعقوب الرسمية المتميزة للغات التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية.


شاومينج ينشر إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية بتليجرام بعد دقائق من بدء اللجان


تشهد الآن جروبات شاومينج على تليجرام تداولا لإجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 التي يؤديها الطلاب الآن داخل اللجان في جميع المحافظات.

 


إيقاف معلم عن العمل وإلغاء امتحانات 4 طلاب بالجيزة.. اعرف السبب

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وقف المعلم (م.ح.أ) بإدارة 6 أكتوبر التعليمية عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، وإحالته إلى النيابة الإدارية  لضبطه باستخدام الهاتف المحمول داخل اللجنة والاخلال بأعمال الامتحانات.

 


البحوث الفلكية يساهم في اكتشاف 3 أجسام جديدة قريبة من الأرض.. صور


أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، شارك في اكتشاف ثلاثة أجسام جديدة قريبة من الأرض، مشيرًا إلى أن هذه الاكتشافات تعد إضافة مهمة لجهود معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مجال علم الفلك، وتُساهم في إثراء المعرفة العلمية عن الأجسام القريبة من الأرض.

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