مدير تعليم القاهرة: تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 يتم بشفافية

تفقد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/١/٢١ ، سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمدرسة الدكتور مجدي يعقوب الرسمية المتميزة للغات التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية.

وبدأ أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة جولته بتفقد عدد من لجان امتحان الشهادة الإعدادية بالمدرسة، حيث يؤدي طلابها وعددهم (٢٤٦) في (١٢) لجنة، امتحان مادة الجبر والاحصاء "فترة أولى"، وامتحان مادة التربية الفنية "فترة ثانية".

وحرص أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على مناقشة عدد من الطلاب والطالبات حول مستوى الامتحان، وتأكد من وضوح الورقة الامتحانية، وعدم وجود أي شكاوى من الأسئلة، فضلًا عن تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان.

واطمأن مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على تحقيق الانضباط التام داخل اللجان الامتحانية والمتابعة الجادة من القائمين عليها .

كما حرص مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة خلال الجولة على طمأنة الطلاب على الشفافية في التصحيح، مؤكدًا أن تحقيق مصلحتهم تأتي في المقام الأول .

كما شدد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان .

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 بالقاهرة “عام”

الأربعاء 17 يناير : اللغة العربية والخط والاملاء + التربية الدينية

الخميس 18 يناير : الدراسات الاجتماعية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير : الجبر والاحصاء + التربية الفنية

الإثنين 22 يناير : العلوم

الثلاثاء 23 يناير : الهندسة

الأربعاء 24 يناير : اللغة الأجنبية

وتشهد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 انتشارا ملحوظا للافتات تحذيرية تشدد على منع حيازة الموبايل في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 .

وكان قد حذر أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، من حيازة الموبايل أو التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية الأخرى التى تساعد على الغش داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، وذلك للمراقبين أو الطلاب .

وكانت قد توقفت أمس السبت 20 يناير 2024 امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، نظرا لتعمد مديريتي التربية والتعليم بمحافظتي القاهرة والجيزة ، عدم وضع أي امتحانات يوم 20 يناير 2024 في جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي ، مراعاة لإحتفال الإخوة الأقباط بـ عيد الغطاس