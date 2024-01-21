إيقاف معلم عن العمل وإلغاء امتحانات 4 طلاب بالجيزة.. اعرف السبب

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وقف المعلم (م.ح.أ) بإدارة 6 أكتوبر التعليمية عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، وإحالته إلى النيابة الإدارية لضبطه باستخدام الهاتف المحمول داخل اللجنة والاخلال بأعمال الامتحانات.



وتم إلغاء امتحان التيرم الأول لعدد أربعة طلاب بإدارات (أكتوبر، الهرم، جنوب ، كرداسة) التعليمية في امتحان الشهادة الإعدادية،لحيازة التليفون المحمول ومحاولة الغش وذلك لاخلالهم بالقواعد والقرارات الوزارية الملزمة لأعمال الامتحانات.

جاء ذلك خلال المتابعة المستمرة لمديري عموم الإدارات التعليمية، لتنفيذ تعليمات أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، لرصد أي سلبيات تعوق سير العملية الامتحانية.

وطالبت مديرية التربية والتعليم بالجيزة بالمعلمين وأبنائنا الطلاب الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية واتباع كافة الإجراءات الملزمة، وعدم حيازة تليفون محمول داخل اللجان حيث أنه لا تهاون مع المقصرين، لاعتبار الامتحانات أمن قومي وواجب وطني.