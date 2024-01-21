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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

9052 طالبا يؤدون امتحانات الدراسات والهندسة في الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر

يؤدي 9052 طالبا وطالبة اليوم الأحد امتحانات مادتي الدراسات والهندسة في الشهادة الاعدادية بالبحر الاحمر بمرحلة التعليم الأساسي (عام - لغات) بجميع مدارس المحافظة.

 

وأكد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات على مستوى المحافظة يبلغ 9052 طالب وطالبة مقسمين على إدارات المحافظة ففي إدارة رأس غارب التعليمية عدد 841 طالبا وطالبة وإدارة الغردقة التعليمية عدد 5547 طالبا وطالبة وإدارة سفاجا التعليمية عدد 1049 طالبا وطالبة وإدارة القصير التعليمية عدد 873 طالبا وطالبة وإدارة مرسي علم التعليمية عدد 238 طالبا وطالبة وإدارة الشلاتين التعليمية عدد 323 طالبا وطالبة وإدارة حلايب التعليمية عدد 181 طالبا وطالبة بإجمالي عدد 57 لجنة عام و4 مهني مقسمة على الإدارات ففي إدارة غارب عدد 6 لجنة للعام وعدد 1 لجنة للمهني إدارة الغردقة عدد 26 لجنة للعام وعدد 1 لجنة للمهني، إدارة سفاجا عدد 8 لجنة للعام وعدد 1 لجنة للمهني، إدارة القصير عدد 7 لجنة للعام وعدد 1 لجنة للمهني، إدارة مرسي علم عدد 5 لجنة للعام، إدارة الشلاتين عدد 2 لجنة للعام، إدارة حلايب عدد 2 لجنة للعام.

 

وكشف وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، بجانب غرف فرعية بالإدارات التعليمية تعمل على مدار الساعة، وذلك لتلقي أي شكاوي إن وجدت والعمل على حلها فورًا ويؤدي الطلاب غدا الإثنين الموافق ٢٢ يناير امتحان مادة، الجبر والإحصاء ومادة التربية الفنية، ويوم الثلاثاء الموافق ٢٣ يناير مادة اللغة الإنجليزية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

إدارة الغردقة التعليمية ارة التربية والتعليم البحر الأحمر الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا المعلومات غرفة عمليات مركزية وتكنولوجيا المعلومات وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر

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