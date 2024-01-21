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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية يؤدون امتحاني مادتي اللغة الأجنبية والتربية الرياضية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية اليوم، الأحد، امتحاني مادتي اللغة الأجنبية والتربية الرياضية، في ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول.

وقالت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن الطلاب يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية من التاسعة صباحا حتى الساعة الحادية عشرة، ولمدة ساعتين، يعقب ذلك نصف ساعة راحة، ثم يؤدون امتحان مادة التربية الرياضية من الساعة الحادية عشرة والنصف حتى الساعة الثانية عشرة والنصف ولمدة ساعة واحدة.

وأوضحت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أن لجان امتحانات الشهادة الإعدادية تستقبل نحو 113 ألفا و262 طالبا وطالبة، موزعين على 440 لجنة، و1889 طالبا وطالبة للإعدادية المهنية، موزعين على 9 لجان و1 لجنة لـ6 طلاب مكفوفين، و4 لجان لـ 50 طالبا من الصم وضعاف السمع، وذلك على مستوى 12 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة القليوبية.

وأضافت أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة لتذليل أي عقبة تظهر أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية، ويتم التواصل الفعلي مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لحل أي مشكلة فور حدوثها.

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