عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صعب وطويل.. شكاوى طلاب الإعدادية من امتحان الهندسة بالجيزة

عبير أحمد
عبير أحمد

رصدت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، آراء طلاب الشهادة الإعدادية 2024 في مستوي امتحانات الصف الثالث الإعدادي اليوم في أغلب المحافظات.

وقالت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، في بيان لها، إنه قد أكد طلاب الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة أن امتحان الجبر والاحصاء لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة جاء سهلا ومباشرا.

 

وأوضحت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، أن طلاب الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ أكدوا أيضا أن امتحان الجبر والإحصاء بكفر الشيخ جاء في مستوي الطالب المتوسط، بحسب الطلاب وأولياء أمورهم.

 

 وقالت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، : اما عن امتحان الجبر والإحصاء لطلاب محافظة الشرقية ، فقد شكى الطلاب من  بعض النقاط غير المباشرة والصعبة فيه.

 

وأضافت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، : أنه بالنسبة لإمتحان الهندسة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة، فقد شكا الطلاب من صعوبته وأكدوا أنه غير مباشر، مما أدى لاستياء أغلب الطلاب وأولياء أمورهم، موضحين أن الامتحان جاء طويل وصعب في معظمه.

 

وأضافت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، ان امتحان مادة الدراسات الإجتماعية لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة أسيوط جاء صعبا وفقا لما اكدوا الطلاب ،  ووصفه بعض الطلاب بأنه "تقيل جدا".

 

وأشارت  مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، الى ان إمتحان اللغة الأجنبية لطلاب محافظتي الإسكندرية والقليوبية ، الطلاب اكدوا على سهولته وانه جاء في مستوي الطالب المتوسط.

وناشدت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، الطلاب وأولياء أمورهم بالتركيز في الامتحانات القادمة وتشجيع أولياء الأمور لابناءهم حتي يستطيعوا اجتياز الامتحان بتفوق، متمنيه كل التوفيق للطلاب.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024  بالقاهرة “عام”

الأربعاء  17 يناير : اللغة العربية والخط والاملاء + التربية الدينية

الخميس 18 يناير : الدراسات الاجتماعية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير  : الجبر والاحصاء + التربية الفنية

الإثنين 22 يناير : العلوم

الثلاثاء 23 يناير : الهندسة

الأربعاء 24 يناير : اللغة الأجنبية


جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة 

 

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، أنه من المقرر أن يبدأ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ( العامة والمهنية والمكفوفين والصم) من الأربعاء 17 يناير وحتي الأربعاء 24  يناير 2024 وفقا لما يلي :

الأربعاء 17 يناير 2024 : اللغة العربية والخط

الخميس 18 يناير 2024 : الجبر والإحصاء + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير 2024 : الهندسة

الإثنين 22 يناير 2024 : اللغة الأجنبية + التربية الدينية

الثلاثاء 23 يناير 2024 : العلوم + التربية الفنية

الأربعاء 24 يناير 2024 : الدراسات الإجتماعية + التربية الرياضية (خاص بالسعيدية)

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضعها في مأزق .. صور صادمة لفستان شيرين من حفل joy Awards

800 جنيه|تراجع مفاجئ في سعر الذهب بعد تخطيه 4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

الذهب يواصل الهبوط.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

رسميا بتوجيهات رئاسية| موعد زيادة المرتبات والمعاشات للتخفيف عن المواطنين

تقلبات جوية عنيفة وممطرة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

سعر الذهب في مصر اليوم 21-1-2024

مفاجأة غير سعيدة لمروج شائعة خيانة صلاح محسن لاعب الأهلي لزوجته

ياسمين صبري بموقف محرج.. ماذا حدث بحفل joy awards 2024؟

ترشيحاتنا

177 مصنعا بنفس كفاءة المستورد.. ماذا فعلت الدولة لتوطين صناعة الأدوية؟

%75 للطب و70% للصيدلة.. بشرى سارة للطلاب بالتقديم بالجامعات الأهلية التيرم الثاني

أحمد عيسى: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية خلال أسبوع

حرب غزة جرح مفتوح.. تحذير إماراتي من توسيع دائرة الصراع بالشرق الأوسط

حملة إزالة أمام منزل مرتضى منصور في الجيزة.. صور

سبب مفاجئ وراء ظهور محمد صلاح في المؤتمر الصحفي لمباراة الرأس الأخضر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

13 عاما.. طفـ.لة أمريكية تنقذ نفسها من الاختطاف باستخدام "لافتة غريبة"| صور

تعرف على سعر فستان أمينة خليل في حفل joy awards

أبرزهن درة ومنى زكي.. شاهد أجرأ الإطلالات باللون الأحمر للنجمات بحفل joy awards

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر.. والقنوات الناقلة لها

فيديو

بحب أروح المقابر.. فنانة شهيرة تثير الجدل بتصريح غريب.. فيديو

بعد الصلح بينهما.. أصالة تعلق على جائزة أنغام في حفل joy awards

تنحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو للحظة سقوط مدير شركة أمام موظفيه

شريف رمزى يعلن عن عودته بمسلسل العالم w

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ