صعب وطويل.. شكاوى طلاب الإعدادية من امتحان الهندسة بالجيزة

رصدت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، آراء طلاب الشهادة الإعدادية 2024 في مستوي امتحانات الصف الثالث الإعدادي اليوم في أغلب المحافظات.

وقالت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، في بيان لها، إنه قد أكد طلاب الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة أن امتحان الجبر والاحصاء لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة جاء سهلا ومباشرا.

وأوضحت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، أن طلاب الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ أكدوا أيضا أن امتحان الجبر والإحصاء بكفر الشيخ جاء في مستوي الطالب المتوسط، بحسب الطلاب وأولياء أمورهم.

وقالت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، : اما عن امتحان الجبر والإحصاء لطلاب محافظة الشرقية ، فقد شكى الطلاب من بعض النقاط غير المباشرة والصعبة فيه.

وأضافت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، : أنه بالنسبة لإمتحان الهندسة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة، فقد شكا الطلاب من صعوبته وأكدوا أنه غير مباشر، مما أدى لاستياء أغلب الطلاب وأولياء أمورهم، موضحين أن الامتحان جاء طويل وصعب في معظمه.

وأضافت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، ان امتحان مادة الدراسات الإجتماعية لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة أسيوط جاء صعبا وفقا لما اكدوا الطلاب ، ووصفه بعض الطلاب بأنه "تقيل جدا".

وأشارت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، الى ان إمتحان اللغة الأجنبية لطلاب محافظتي الإسكندرية والقليوبية ، الطلاب اكدوا على سهولته وانه جاء في مستوي الطالب المتوسط.

وناشدت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، الطلاب وأولياء أمورهم بالتركيز في الامتحانات القادمة وتشجيع أولياء الأمور لابناءهم حتي يستطيعوا اجتياز الامتحان بتفوق، متمنيه كل التوفيق للطلاب.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة “عام”

الأربعاء 17 يناير : اللغة العربية والخط والاملاء + التربية الدينية

الخميس 18 يناير : الدراسات الاجتماعية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير : الجبر والاحصاء + التربية الفنية

الإثنين 22 يناير : العلوم

الثلاثاء 23 يناير : الهندسة

الأربعاء 24 يناير : اللغة الأجنبية



جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، أنه من المقرر أن يبدأ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ( العامة والمهنية والمكفوفين والصم) من الأربعاء 17 يناير وحتي الأربعاء 24 يناير 2024 وفقا لما يلي :

الأربعاء 17 يناير 2024 : اللغة العربية والخط

الخميس 18 يناير 2024 : الجبر والإحصاء + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير 2024 : الهندسة

الإثنين 22 يناير 2024 : اللغة الأجنبية + التربية الدينية

الثلاثاء 23 يناير 2024 : العلوم + التربية الفنية

الأربعاء 24 يناير 2024 : الدراسات الإجتماعية + التربية الرياضية (خاص بالسعيدية)