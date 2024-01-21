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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هل هناك مد بالتقديم للجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني؟ .. مصدر يجيب

صدى البلد

يواصل طلاب الثانوية العامة التقديم بالجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني 2024، دون شكوى ، بينما يسأل الطلاب حول وجود احتفالية لمد التقديم والأماكن الشاغرة.

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وكشف مصدر مسؤول في الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، إن الجامعات مازالت تواصل قبول الطلاب عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لها أو القبول المباشر في مكاتب التسجيل.


وأشار المصدر إلى أن هؤلاء الطلاب تقدموا لمختلف التخصصات، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي مشكلات خلال أعمال التسجيل، مضيفا أنه قد يكون هناك مد في موعد التقديم لاتاحة الفرصة لعدد أكبر من الطلاب ، ولكن ذلك يعود إلى قرار المجلس بحسب رؤيته للوضع والأماكن التي مازالت شاغرة.

 

وأكد لصدى البلد أن التقديم يكون متاح في الجامعات الأهلية التيرم الثاني 2024، لجميع طلاب الثانوية العامة، الذين الذين لم يحالفهم الحظ في الالتحاق خلال الفصل الدراسي الأول 2023.

 


تنسيق الجامعات الخاصة 2023
- تنسيق كليات الإعلام 53%.

- تنسيق كليات التكنولوجيا الحيوية 53%.

- تنسيق كليات الآثار 53%.

- تنسيق كلية الحقوق 53%.

- تنسيق كلية التمريض 53%.

- تنسيق علوم سينمائية 53%.

- تنسيق السياحة والفنادق 53%.

- تنسيق التكنولوجيا الحيوية 53%.

- تنسيق التربية 53%.
- تنسيق الاقتصاد والعلوم السياسية 53%.

- تنسيق كليات علوم الحاسب 60%.

- تنسيق كليات الطب البيطري 68%.

- تنسيق كليات الهندسة 68%.

- تنسيق كليات الصيدلة 72%.

- تنسيق كليات العلاج الطبيعي 76%.

- تنسيق كليات طب الأسنان 78%.

- تنسيق كليات الطب البشري 80%

الجامعات الخاصة الجامعات الخاصة والأهلية البحث العلمي والتكنولوجيا الجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني

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