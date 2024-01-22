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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وزير التعليم العالي يتفقد عددًا من المنشآت الجديدة بجامعة الملك سلمان الدولية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، عددًا من المنشآت التعليمية والخدمية الجديدة بفرع جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة الطور، يُرافقه اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف حسين رئيس الجامعة، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعة وعمداء الكليات ومُنسقي البرامج.

 

وفي مستهل الزيارة، تفقد الوزير كليات القطاع الطبي والهندسي، ومبنى العيادات الخارجية ومركز "اليوم الواحد" التي تسعى الجامعة من خلالهما إلى تقديم خدمة طبية مُتميزة لأهالي محافظة جنوب سيناء.

 

كما تفقد الدكتور أيمن عاشور المكتبة المركزية للجامعة والتي تضم (مركز المُحاكاة الطبي، وقاعة الاختبارات الإلكترونية والمزودة بأحدث الأجهزة التكنولوجية)، بالإضافة إلى الملاعب المكشوفة والمُغطاة وصالة الألعاب الرياضية.

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كما اشتملت الزيارة على تفقد المركز الجامعي للتطوير المهني الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ بهدف دعم الطلاب والخريجين وتحسين مهاراتهم وقدراتهم ليكونوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي.

 

واطمأن الوزير على انتظام سير أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2023 – 2024 بمختلف الكليات.

 

وعلى هامش الزيارة، تفقد الوزير مجمع الفيروز الطبي الجديد الذي يقع بمدينة الطور، ويضم (الاستقبال، والعيادات الخارجية، وقسم النساء والتوليد، وقسم الحضانات، وأجنحة وغرف للمرضى، ومعامل، وغرف للعمليات، وقاعات للمحاضرات، وسكن للأطباء ومكاتب إدارية)، وسيكون المُجمع الطبي بمثابة إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية لخدمة أهالي إقليم شبه جزيرة سيناء.

 

وأكد الدكتور أشرف حسين أن جامعة الملك سلمان الدولية تعمل على تطوير البرامج الدراسية والمُنشآت التعليمية للنهوض بالعملية التعليمية والبحثية، ورعاية النوابغ والموهوبين من الطلاب، مشيرًا إلى أن الجامعة أعدت خريطة للفعاليات والأنشطة الطلابية للعام الدراسي الحالي؛ لصقل مهارات وقدرات الطلاب، لافتًا إلى أن المنشآت الجديدة تتماشى مع خطة الجامعة للتطوير والتوسع المُستمر في مبانيها ومنشآتها، بالتوازي مع ما يتم من جهود لإحداث تطوير نوعي على مستوى الخدمات التعليمية والأنشطة الطلابية والبحثية التي يتم تقديمها، فضلًا عما تقدمه الجامعة من خدمات للمجتمع المُحيط بها.

 

وأوضح الدكتور أشرف حسين أن جامعة الملك سلمان الدولية تقدم العديد من البرامج والمجالات المُميزة، ومنها مجال العلوم الهندسية، ومجال هندسة الحاسب، ومجال علوم الحاسب، ومجال الصناعات التكنولوجية، ومجال العلوم الأساسية المُتقدمة، ومجال الزراعات الصحراوية، ومجال الطب، وطب الأسنان، ومجال العلوم الصيدلية، ومجال الطب البيطري، ومجال التمريض، ومجال العلوم الإدارية والأعمال، ومجال اللغات التطبيقية، ومجال العمارة، ومجال السياحة والضيافة، ومجال الفنون والتصميم.

 

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن جامعة الملك سلمان الدولية تُعد إحدى الجامعات الأهلية الجديدة وهي من جامعات الجيل الرابع التي تم إنشاؤها من خلال الدعم الهائل الذي قدمته القيادة السياسية لإنشاء هذه الجامعات؛ لتقديم تجربة تعليمية مُتميزة للطلاب، وطرح برامج دراسية بينية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

 

وأضاف المتحدث الرسمي أن إنشاء جامعة الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاث بمدينة (الطور، رأس سدر، شرم الشيخ)، يأتي في إطار حرص القيادة السياسية  على تحقيق تنمية شاملة بمُختلف المناطق، وإتاحة التعليم الجامعي بمحافظة جنوب سيناء؛ لتحقيق تنمية شاملة بإقليم شبه جزيرة سيناء، وذلك في إطار "الجمهورية الجديدة" وتحقيق أهداف "رؤية مصر 2030".

 

شهدت الزيارة حضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، واللواء هيثم زكي مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس.

وزير التعليم العالي

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الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم

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