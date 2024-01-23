للعام الثالث.. تنظيم فعاليات جامعة الطفل بالمركز القومي للبحوث



يشهد المركز القومى للبحوث فى الفترة من 28-1-2024 الى 8-2-2024 فعاليات جامعة الطفل المرحلة السادسة وذلك تحت رعاية الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث

حيث يستقبل المركز 100 طالب وتقوم جميع معاهد المركز فى المشاركة فى هذا الحدث من خلال مجموعة من كوادر المركز العلمية والبحثية التى تقوم بالتدريس والتدريب للأطفال بصورة مبسطة وشيقة على البرامج التى أعدتها أكاديمية البحث العلمى كما يزور الأطفال خلال هذه الفترة المعاهد المختلفة ومنها معهد بحوث تكنولوجيا النسيج ومعهد البحوث العلوم الصيدلية و معهد البحوث الهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة معهد البحوث الفيزيقية وغيرها .

كما تتضمن الدراسة برامج تدريبية لريادة الاعمال وتكنولوجيا المعلومات والفنون وعلوم المصريات كما تتضمن الفعاليات زيارات ميدانية لحقل الطاقة الشمسية بالمركز ومزرعة المركز بمدينة النوبارية و تتضافر جهود جميع الجهات التنظيمية بالمركز فى تنظيم ودعم الفعاليات ومما هو جدير بالذكر ان نشاط جامعة الطفل مستمر للعام الثالث على التوالى وذلك ايمانا من المركز القومى للبحوث بدوره فى نشر ثقافة البحث العلمى وربط البحث العلمى لخدمة المجتمع ودورالمركز فى تنمية قدرات الشباب والأطفال وحثهم على البحث العلمى والابتكار واكتشاف الموهوبين منهم فى مراحل عمرية مبكرة لدعمهم و لخلق كوادر شبابية ذات قدرة على الابداع والابتكار تقود المجتمع المصرى نحو مستقبل افضل .



وأوضح أن برنامج جامعة الطفل هو برنامج علمى متكامل تدعمه أكاديمية البحث العلمى و تشارك فيه العديد من الجامعات الحكومية والخاصة وبعض المراكز البحثية تحت مظلة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى و فى اطار الجهود التى تبذلها الدولة للاهتمام بالأطفال والشباب حيث بدءت الأكاديمية هذه المبادرة بالتعاون مع أكثر من 45 جامعة حكومية وأهلية وخاصة وبعض المعاهد البحثية .

كما يعد المركز القومى للبحوث من اكبر المراكز البحثية فى مصر والشرق الأوسط حيث وجهت قيادات المركز القومى للبحوث برئاسة أ.د. حسين درويش اهتمامها للاستمرارفى المشاركة بهذه المبادرة لما للمركز من دور رائد فى النهوض بالبحث العلمى فى مصر وكذلك ما يبذله المركز من جهود لخدمة المجتمع فى اتجاهات عديدة والتى منها الاهتمام بالطلاب فى جميع المراحل التعليمية اسهاما من المركز فى تشجيع الاطفال على البحث العلمى والابتكار واكتشاف الموهوبين منهم فى مراحل عمرية مبكرة لدعمهم و لخلق كوادر شبابية ذات قدرة على الابداع والابتكار تقود المجتمع المصرى نحو مستقبل افضل .



و يستهدف هذا البرنامج الفئة العمرية من سن 9-15 سنة وهى مرحلة ما قبل التعليمى الجامعى حيث تقوم الأكاديمية بوضع برامج علمية على يد خبراء مصريين واجانب ووتقدم هذه المناهج فى صورة أنشطة علمية وفنية وتتيح ايضا الدراسة بجامعة الطفل والتعرف على المعاهد والمعامل المختلفة بالمركز والتواصل اساتذة المركز القومى للبحوث .



كما يشارك طلبة جامعة الطفل فى المعارض والمسابقات المختلفة بمساعدة اعضاء هئية البحوث وتتيح لهم الدراسة السفر للخارج من حالة الفوز فى هذه المسابقات . هذا وقد شارك اطفال جامعة الطفل بالمركز خلال الاعوام الماضية فى العديد من المسابقات التى تنظمها الاكاديمية ومما هو جدير بالذكر بانه تنظم معارض فنية من اعمال الاطفال ورش عمل فنية تحت اشراف اساتذة متخصصين من المركز.