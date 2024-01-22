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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

الأماكن الشاغرة.. تعرف على الكليات المتاحة قبل التقديم بالجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

تواصل الجامعات الخاصة والأهلية، استقبال رغبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلياتها للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات، بتنسيق العام الجامعي الحالي.

الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية للترم الثاني 2024

وأكد المصدر لـ"صدى البلد" أن الحدود الدنيا للكليات بالجامعات الأهلية للتقديم للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، كما هي في تنسيق القبول بالفصل الدراسي الأول والمصروفات الدراسية كما هي دون اختلاف.

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وأكد أن التقديم من المفترض أن يكون متاحًا في الموعد المعلن لجميع الطلاب، من خلال موقع كل جامعة، مشيرًا إلى أن مجلس الجامعات الخاصة وجه خطاباً للجامعات لكي يتم حصر الأماكن الشاغرة بعد قبول الطلاب في التيرم الأول، مشيرًا إلى أن الجامعات تقوم بإخطار المجلس بكافة الأماكن الشاغرة للترم الثاني حتى يمكن إجراء المجلس عملية التنسيق وقبول الطلاب.

أماكن شاغرة في الجامعات الخاصة والأهلية

وأوضح مجلس الجامعات الخاصة والأهلية أن الأماكن الشاغرة التي يمكن للطلب الالتحاق بها، في الكليات الآتية:

- كلية الهندسة.

- كلية الصيدلة.

- كليات اللغات والترجمة.

- كلية السياحة.

- كليات القانون والإدارة.

- كليات السياسية والاقتصاد.

- كليات التربية.

تنسيق كليات الجامعات الخاصة والأهلية 

- تنسيق كليات الإعلام 53%.

- تنسيق كليات التكنولوجيا الحيوية 53%.

- تنسيق كليات الآثار 53%.

- تنسيق كلية الحقوق 53%.

- تنسيق كلية التمريض 53%.

- تنسيق علوم سينمائية 53%.

- تنسيق السياحة والفنادق 53%.

- تنسيق التكنولوجيا الحيوية 53%.

- تنسيق التربية 53%.

- تنسيق الاقتصاد والعلوم السياسية 53%.

- تنسيق كليات علوم الحاسب 60%.

- تنسيق كليات الطب البيطري 68%.

- تنسيق كليات الهندسة 68%.

- تنسيق كليات الصيدلة 72%.

- تنسيق كليات العلاج الطبيعي 76%.

- تنسيق كليات طب الأسنان 78%.

- تنسيق كليات الطب البشري 80%.

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