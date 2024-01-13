تنسيق الجامعات الأهلية .. تعرف على مصاريف كليات الطب

تنسيق الجامعات الأهلية بدأ منذ ساعات الصباح الأولى، وافق المجلس الأعلى للجامعات على بدء تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، بذات الحدود الدُنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات، بدءًا من السبت 13 يناير 2024 ولمدة أسبوعين.

الالتحاق بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني

ويحاول عدد كبير من الطلاب الذين لم يستطيعوا أن يلحقوا التقديم بكليات القمة وبالتحديد كلية الطب بسبب مجموعهم يعقدون آمالاً كبيرة على الجامعات الأهلية، لدراسة الطب والحصول علي لقب دكتور.

تنسيق كلية الطب بـ تنسيق الجامعات الأهلية 2024

وأكد المصدر لـ"صدى البلد" أن الحدود الدنيا للكليات بالجامعات الأهلية للتقديم للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، كما هي في تنسيق القبول بالفصل الدراسي الأول والمصروفات الدراسية كما هي دون اختلاف.

وأكد أن التقديم من المفترض أن يكون متاحًا في الموعد المعلن لجميع الطلاب، من خلال موقع كل جامعة، مشيرًا إلى أن مجلس الجامعات الخاصة وجه خطاباً للجامعات لكي يتم حصر الأماكن الشاغرة بعد قبول الطلاب في التيرم الأول، مشيرًا إلى أن الجامعات تقوم بإخطار المجلس بكافة الأماكن الشاغرة للترم الثاني حتى يمكن إجراء المجلس عملية التنسيق وقبول الطلاب.

الحدود الدنيا لـ تنسيق الجامعات الأهلية 2023 لكلية الطب

وجاءت الحدود الدنيا لـ تنسيق الجامعات الأهلية 2023 لكلية الطب 80%.

مصاريف كليات الطب بتنسيق الجامعات الأهلية

مصروفات كلية الطب بـ جامعة الإسكندرية الأهلية

مصروفات كلية الطب بـ جامعة الإسكندرية الأهلية 145 ألف جنيه.

مصروفات كلية طب الأسنان بـ جامعة الإسكندرية الأهلية 130 ألف جنيه.

مصروفات كلية الطب والأسنان بجامعة الجلالة

مصروفات كلية الطب بـ جامعة الجلالة 120 ألف جنيه في السنة

مصروفات كلية طب الأسنان بـ جامعة الجلالة 107 آلاف جنيه في السنة.

مصروفات كلية الطب والأسنان بجامعة أسيوط الأهلية

مصروفات كلية الطب بـ أسيوط الأهلية 90 ألف جنيه في السنة.

مصروفات كلية طب الأسنان بـ جامعة أسيوط 75 آلاف جنيه في السنة.

مصروفات كلية الطب والأسنان بجامعة بنها الأهلية

مصروفات كلية الطب بـ بنها الأهلية 120 ألف جنيه في السنة.

مصروفات كلية طب الأسنان بـ بنها الأهلية 115 ألف جنيه في السنة.

مصروفات كلية الطب والأسنان بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية 2023

مصروفات كلية الطب البشري بـ جامعة الإسماعيلية الأهلية 115 ألف جنيه في السنة.

مصروفات كلية طب الأسنان بـ الإسماعيلية الأهلية 105 آلاف جنيه في السنة.

مصروفات كلية الطب والأسنان بجامعة بني سويف الجديدة الأهلية 2023

مصروفات كلية الطب والجراحة بـ جامعة بني سويف الأهلية 85 ألف جنيه.

مصروفات كلية طب الفم والأسنان ببرنامج الطب والجراحة بـ جامعة بني سويف الأهلية 70 ألف جنيه.

الحد الأدنى للتقديم في جامعة النيل الأهلية، والمصرية للتعليم الإلكتروني، والفرنسية، وجامعة المنصورة الجديدة

- 80 % لكليات الطب

- 78 % لكليات طب الأسنان

- 76 % للعلاج الطبيعي

- 72 % للصيدلة

- 68 % للطب البيطري والهندسة وعلوم الحاسب

- 55 % للكليات النظرية.

الحد الأدنى للتقديم في تنسيق جامعات الجلالة والعلمين

- 77 % لكلية الطب

- 76 % لطب الأسنان

- 74 % للعلاج الطبيعي

- 71 % للصيدلة

- 66 % للهندسة

- 61 % لعلوم الحاسب

-55 % للكليات النظرية.

الحد الأدنى للتقديم في تنسيق جامعة الملك سلمان وجامعة سيناء، وجامعة الإسماعيلية الأهلية، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية

- 75 % لكليات الطب

- 74 % لطب الأسنان

-72 % للعلاج الطبيعي

-70 % للصيدلة

- 66 % للطب البيطري

- 65 % للهندسة

- 60 % لعلوم الحاسب

- 55 % للكليات النظرية.

الأماكن الشاغرة بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني

وقال مصدر مسؤول في المجلس الأعلى للجامعات الخاصة ، إن الأماكن المتاحة للطلاب للتقديم بالجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني محدودة بكليات الطب البشري والأسنان والعلاج الطبيعي.

وأشار إلى أن هناك أماكن أخرى متاحة في كليات الصيدلة والهندسة وكليات العلوم الإنسانية، وأيضا يوجد امامن متاحة في الكليات النظرية مثل الإعلام والسياسية والاقتصاد .

وكان قد أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن اختيار رؤساء ونواب رؤساء مجالس أمناء 5 جامعات أهلية (جامعة أسيوط الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية).

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن مجالس أمناء الجامعات الأهلية الخمسة قد اختارت في اجتماعاتها رموزًا وطنية كبيرة على رأس مجالس أمنائها للاستفادة من خبراتها العظيمة التي يتمتعون بها في دعم هذه الجامعات.

كما أكد أن اختيار هذه القامات الوطنية الكبيرة سيدعم نجاح مشروع الجامعات الأهلية التي تم إنشاؤها بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية لمنظومة التعليم العالي، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء 12 جامعة أهلية مُنبثقة عن الجامعات الحكومية تقدم حاليا برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأوضح د.عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن مجالس أمناء الجامعات الأهلية الخمسة والتي أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارات بتشكيلها، قد اجتمعت خلال الفترة الماضية برعاية الوزير، حيث اجتمع كل مجلس في جلسة إجرائية برئاسة أقدم الأعضاء سنًا وبحضور وزير التعليم العالي ود. ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية ورؤساء الجامعات الحكومية الخمسة التي انبثقت عنها الجامعات الأهلية الخمسة؛ لاختيار رئيس مجلس أمناء لكل جامعة ونائبًا لرئيس مجلس الأمناء.

هذا، وقد اختار مجلس أمناء جامعة شرق بورسعيد الأهلية، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق ووزير الإسكان الأسبق، رئيسًا لمجلس الأمناء، والدكتور عاطف علم الدين القائم بأعمال رئيس جامعة بورسعيد الأسبق وعضو مجلس الشيوخ، نائبًا لرئيس المجلس.

كما اختار مجلس أمناء جامعة أسيوط الأهلية، الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة ووزير الصحة الأسبق، رئيسًا لمجلس الأمناء، والدكتور وائل الدجوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق نائبًا لرئيس المجلس، والدكتور محمد عبدالسميع عيد رئيس جامعة أسيوط الأسبق أمينًا للمجلس.

واجتمع مجلس أمناء جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية واختار الفريق بحري/ أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس رئيسًا لمجلس الأمناء، والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، نائبًا لرئيس المجلس، والدكتور إبراهيم حسن علي القرش عميد كلية الهندسة بجامعة قناة السويس الأسبق، أمينًا للمجلس.