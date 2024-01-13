انطلاق أول أيام تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024 ... طريقة التسجيل

أنطلق اليوم أول أيام تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024، حيث بدأت عملية تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات لمدة أسبوعين.

بدء التقديم لجميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، بنفس الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، بذات طريقة التقديم المباشر للجامعات، وذلك بدءًا من اليوم ولمدة أسبوعين.

كيفية التقديم بـ تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية الترم الثاني 2024

وتبدأ الجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب ضمن الجامعات الخاصة والأهلية من خلال الموقع الرسمي لكل جامعة، ويتم قبول طلاب الثانوية العامة بالمجموع الأعلى بعد التقديم، ولابد أن يحصل الطالب على الحد الأدنى للقبول المعلن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

التقدم سيكون تقدم مباشر للجامعات وليس من خلال لينك مركزى لجميع الجامعات الخاصة، وبعد انهاء إجراءات القبول يتم إخطار أمانة المجلس ورفع بيانات الطلاب المقبول ترشيحهم على النظام المركزى للجامعات الخاصة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الخاصة 2023-2024 التيرم الثاني

- شهادة الميلاد.

- بطاقة الرقم القومي.

- شهادة الثانوية العامة.

- 8 صور شخصية.

- بطاقة الترشيح النهائية.

- نموذج 6 جند.

شروط التقديم بالجامعات الخاصة للتيرم الثانى

يكون للطلاب الحاصلين ممكن هم حاملين على شهادة الثانوية العامة 2023.

الطالب يتم قبوله مباشرة في حال انطلاق جميع الشروط عليه أبرزها مجموع الثانوية العامة.

في حالة إذا شهدت كلية إقبال كثيف من قبل الطلاب للالتحاق بها يتم قبول الطلاب الأعلى في المجموع ثم يجرى من بعدها التنسيق الداخلي.

وأشار إلى أن هناك أماكن أخرى متاحة في كليات الصيدلة والهندسة وكليات العلوم الإنسانية، وأيضا يوجد امامن متاحة في الكليات النظرية مثل الإعلام والسياسية والاقتصاد .

الأماكن الشاغرة بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني

وقال مصدر مسؤول في المجلس الأعلى للجامعات الخاصة ، إن الأماكن المتاحة للطلاب للتقديم بالجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني محدودة بكليات الطب البشري والأسنان والعلاج الطبيعي.

وأشار إلى أن هناك أماكن أخرى متاحة في كليات الصيدلة والهندسة وكليات العلوم الإنسانية، وأيضا يوجد امامن متاحة في الكليات النظرية مثل الإعلام والسياسية والاقتصاد .

وأكد المصدر لصدى البلد أن الحدود الدنيا للكليات كما هي في تنسيق القبول بالفصل الدراسي الاول والمصروفات الدراسية كما هي دون اختلاف .

الحدود الدنيا للكليات بالجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني:

الطب البشري: 80%

طب الأسنان: 78%

العلاج الطبيعي: 76%

الصيدلة: 72%

الطب البيطري: 68%

الهندسة: 68%

علوم الحاسب: 60%

التكنولوجيا الحيوية: 53%

التمريض: 53%

القانون: 53%

الإعلام: 53%

الفنون التطبيقية: 53%

اللغات والترجمة: 53%

الأماكن الشاغرة بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني

قال الدكتور عبد الوهاب عزت، القائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الخاصة، إن المجلس سيفتح التقديم بالجامعات الخاصة التقديم في الترم الثاني وذلك لجميع طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة.

وأكد أن التقديم من المفترض أن يكون متاح في الموعد المعلن لجميع الطلاب، من خلال موقع كل جامعة، مشيرا إلى ان مجلس الجامعات الخاصة وجه خاطب للجامعات لكي يتم حصر الأماكن الشاغرة بعد قبول الطلاب في التيرم الأول، مشيرا إلى أن الجامعات تقوم بإخطار المجلس بكافة الأماكن الشاغرة للترم الثاني حتى يان إجراء المجلس عملية التنسيق وقبول الطلاب.