جامعة حلوان الأهلية: استمرار قبول الطلاب الوافدين بالفصل الدراسي الثاني في جميع البرامج

أعلنت جامعة حلوان الأهلية، برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، استمرار قبول الطلاب الوافدين بالفصل الدراسي الثاني في جميع البرامج.

وأوضح البيان الصادر عن جامعة حلوان الأهلية، أن آخر موعد للتقديم على موقع “ادرس في مصر” يوم 31 يناير 2024.

https://admission.study-in-egypt.gov.eg/



وأفاد قنديل بأنه خلال هذا العام الدراسي، طرحت جامعة حلوان الأهلية 17 برنامجا من خلال 8 كليات، وهي كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال، وتتضمن عددا من البرامج وهى: معلوماتية الأعمال والتحول الرقمى، واللوجستيات وسلاسل الإمداد، ونظم الذكاء وتحليل، والاقتصاد الرقمى وريادة الأعمال.

وكلية الفنون والفنون التطبيقية وتتضمن عددا من البرامج وهى: التصميم الداخلى البيئى، والرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية، والاتصال البصري وفنون الميديا

كلية الهندسة وتتضمن البرامج التالية: هندسة النظم الذكية، والعمارة والتصميم البيئى، وهندسة الروبوتات والميكاترونيات.

كلية العلوم وتتضمن برنامج: التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية.

وأيضا كلية علـــوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات وتتضمن البرامج التالية: علوم البيانات، هندسة برمجيات الروبوتات، وهندسة برمجيات الوسائط المتعددة.

بجانب كلية طب الأسنـان وتتضمن برنامج: طب الفم والأسنان.

وكلية العلاج الطبيعى وتتضمن برنامج: العلاج الطبيعي.

وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وتتضمن برنامج: تكنولوجيا المختبرات الطبية.