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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

متاح حتى 31 يناير.. تفاصيل تقديم الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

صدى البلد

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي مازالت تستقبل الطلاب الوافدين للالتحاق بالتيرم الثاني بالجامعات المصرية، عبر منصة أدرس فى مصر.


وأشار المصدر لصدى البلد إلى أنه قد تم فتح التقديم للفصل الدراسي الثاني للدراسة في مصر ابتداءا من 1 ديسمبر للطلاب الوافدين راغبي الدراسة في مصر، بينما يستمر حتى يوم 31 يناير.

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كما أوضح إن خدمة تعديل الترشيح متاحة من الغد 19 يناير 2024 على منصة ادرس في مصر لطلاب المرحلة الثانية فقط للعام الجامعي 2023-2024، مشيرا إلى أن تعديل الرغبات متاح عبر ادرس في مصر وEGYAID، حيث يمكن للطلاب التقديم من خلال الرابط التالي لتعديل الرغبات.

وأكد أن نظام القبول يعتمد أوراق تقديم الطلاب الوافدين على أولوية التقديم بالجامعات المصرية، كما يتم تعديل الترشيح بين الجامعات المصرية عن طريق الموقع الرسمي أدرس في مصر.


 

التعليم العالي والبحث العلمي إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي التقديم بالجامعات الخاصة

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