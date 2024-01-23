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تحقيقات وملفات

فرصة للالتحاق بالجامعات المصرية للوافدين.. وبشرى سارة لهؤلاء الطلاب من التعليم العالي.. وتسهيلات خلال التقديم لجذب المزيد

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات
  • التعليم العالي تعلن فرصة للالتحاق بالجامعات المصرية للطلاب الوافدين
  • وبشرى سارة للطلاب الوافدين من التعليم العالي

 

أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي ما زالت تستقبل الطلاب الوافدين للالتحاق بالتيرم الثاني بالجامعات المصرية، عبر منصة “ادرس فى مصر”.


وقال المصدر لـ “صدى البلد” إنه تم فتح التقديم للفصل الدراسي الثاني للدراسة في مصر ابتداءً من 1 ديسمبر للطلاب الوافدين راغبي الدراسة في مصر، بينما يستمر حتى يوم 31 يناير.

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وأوضح أن خدمة تعديل الترشيح متاحة من الغد 19 يناير 2024 على منصة “ادرس في مصر” لطلاب المرحلة الثانية فقط للعام الجامعي 2023-2024، مشيرا إلى أن تعديل الرغبات متاح عبر “ادرس في مصر” وEGYAID، حيث يمكن للطلاب التقديم من خلال الرابط التالي لتعديل الرغبات.

وأكد أن نظام القبول يعتمد أوراق تقديم الطلاب الوافدين على أولوية التقديم بالجامعات المصرية، كما يتم تعديل الترشيح بين الجامعات المصرية عن طريق الموقع الرسمي أدرس في مصر.

وشدد على ضرورة تقديم أفضل الفرص للطلاب الوافدين لتطوير مهاراتهم وإثراء مسيرتهم الأكاديمية، فضلا عن ضرورة العمل على جذب الطلاب للدراسة بجامعة الإسكندرية وتسيير جميع إجراءات التحاقهم، وحصولهم على خدمة تعليمية متميزة.

وأشار إلى ضرورة تسهيل عمليات التواصل معهم بالتعاون مع الجهات الخاصة بهم كسفارات وقنصليات بلادهم في مصر، والإدارة المركزية للوافدين.

وأضاف أنه لا بد من توفير بيئة مناسبة لهم خلال فترة دراستهم بمصر ليكونوا خير سفراء لمصر بعد عودتهم بلادهم، مشيرا إلى أن مبادرة "ادرس في مصر" تهدف إلى رفع تصنيف الجامعات المصرية، وزيادة الدخل القومي المصر، والترويج لمصر في الخارج ووضعها على الخريطة السياحة التعليمية العالمية.

من جانبه، قال الدكتور شريف صالح، رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى الجديد، إن هناك تنظيما للعديد من المؤتمرات واللقاءات التي تتم في الدول التى هدفها استقطاب الطلاب الوافدين منها.

وأوضح صالح، أن من ضمن رؤية التطوير للقطاع القيام بإشراك جميع الجامعات فى ملف الطلاب الوافدين، لافتا إلى أنه تم فتح مكاتب تقوم بإدارة شئون الطلاب الوافدين فى الجامعات، والتي هدفها العمل على حل أى مشاكل تواجه الطلاب، بالإضافة إلى رفع كفاءة توزيع الطلاب على المؤسسات التعليمية المختلفة.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين أنه يوجد اهتمام كبير بملف الطلاب الوافدين، وتقام الأنشطة الطلابية على مدار العام الجامعى.

وأعلنت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الكليات المتاح الدراسة بها في الفصل الدراسي الثاني بالقطاع الطبي، حيث جاءت الجامعات الأهلية المتاحة بها كليات الطب البشري "المنصورة الأهلية - الإسماعيلية الأهلية - المنيا الأهلية - أسيوط الأهلية - المنوفية الأهلية - بنها الأهلية".

كما أعلنت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الكليات المتاح الدراسة بها في الفصل الدراسي الثاني بالقطاع الهندسي، حيث جاءت الجامعات المتاحة بها كليات الهندسة "المنصورة الأهلية - الإسماعيلية الأهلية - المنيا الأهلية - أسيوط الأهلية - المنوفية الأهلية - بنها الأهلية، النيل".

وأشارت إلى أنه متاح التقديم أيضا لكليات الذكاء الاصطناعي في الفترة  من 1 ديسمبر 2023 وحتى 31 يناير 2024، موضحة أن كليات الذكاء الاصطناعي متاحة في جامعات "المنصورة الأهلية - الإسماعيلية الأهلية - المنيا الأهلية - أسيوط الأهلية - المنوفية الأهلية - بنها الأهلية، النيل، الملك سلمان".

 

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وأعلنت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الكليات المتاح الدراسة بها في الفصل الدراسي الثاني بالقطاع النظري، حيث جاءت الجامعات المتاحة بها كليات أدبية "المنصورة الأهلية - الإسماعيلية الأهلية - المنيا الأهلية - أسيوط الأهلية - المنوفية الأهلية - بنها الأهلية، النيل".

وأشارت إلى أنه متاح التقديم أيضا لكليات الذكاء الاصطناعي في الفترة من 1 ديسمبر 2023 وحتى 31 يناير 2024.

من جانب آخر، طالبت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي نظرًا للوضع الراهن واقتراب موعد بداية الدراسة بالجامعات المصرية، الطلاب الوافدين بتحديث بعض البيانات التالية لتسهيل الحصول على تأشيرات الدخول لجمهورية مصر العربية للطلاب السودانيين من دولة السودان من خلال معبر قسطل أو أرقين، ومن دولة السعودية من خلال المطارات، والطلاب الفلسطينيين من خلال معبر رفح، أو المطارات. 

ودعتهم إلى انتظار الرد عن طريق الإيميل  بشرط سداد كامل رسوم الترشيح على المنصة.

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