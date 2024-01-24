عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو -الملك حمد لاستخدام تكنولوجيات المعلومات في التعليم

صدى البلد

 

أعلنت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو) بالتعاون مع منظمة اليونسكو عن فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو - الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم لعام 2023، حول : (التعلم الرقمي من أجل تعليم أخضر)؛ بهدف مكافأة المشروعات والمُبادرات التي تستخدم التكنولوجيا الرقمية لتطوير طرق تدريس مُبتكرة وشاملة معنية بالمُناخ، فضلًا عن مشروعات ومُبادرات تُمنح الفرصة للمتعلمين لاكتساب المعارف والقيم والمهارات اللازمة لمعالجة التغيرات المُناخية وتعزيز التنمية المُستدامة.

وأكدت منظمة اليونسكو أن هذه الجائزة تأسست عام 2005 بدعم مالي من مملكة البحرين، وتتماشى مع أهداف اليونسكو وسياساتها، وكذا الأهداف الإستراتيجية للمنظمة، كما أن هذه الجائزة تُكرم الأفراد والمنظمات الذين يضطلعون بمشروعات مميزة؛ للنهوض بالتعليم والتعلم في العصر الرقمي، كما تُسهم الجائزة في إبراز النماذج المتميزة، وأفضل المُمارسات، وسُبل استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال على نحو إبداعي للنهوض بالأداء الأكاديمي.

txt

رئيس جامعة عين شمس يكرم المتميزين بمهرجان الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الأول

txt

تنفيذ برنامج تدريبي بعنوان "مشواري" لتنمية المهارات الحياتية للشباب بجامعة بني سويف

txt

تكليف هويدا عزت بتسيير أعمال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي بالتعليم العالي

txt

فرصة أمام الوافدين للالتحاق بالجامعات.. وبشرى سارة لهؤلاء الطلاب من التعليم العالي| تفاصيل

txt

هيئة الاستشعار من البُعد تنظم ندوة حول "استكشاف الثروة المعدنية وأحجار الزينة"

txt

متاح حتى 31 يناير.. تفاصيل تقديم الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

txt

جامعة حلوان الأهلية: استمرار قبول الطلاب الوافدين بالفصل الدراسي الثاني في جميع البرامج

txt

مع شريك ألماني.. تفاصيل إطلاق قمر صناعي مصري جديد خلال فبراير القادم

txt

ننشر الأوراق المطلوبة للطلاب الوافدين الحاصلين على شهادة الثانوية المعادلة للتقديم بالجامعات المصرية

txt

"بحوث الإلكترونيات" يبحث مع معهد التخطيط القومي تعظيم الاستفادة من أصوله المالية والإدارية

ويمكن للجان الوطنية التقدم بمشروعين، على أن يتم اختيار فائزين اثنين فقط من جميع المرشحين على مستوى اللجان الوطنية التابعة لليونسكو بناء على توصية من لجنة تحكيم دولية، على أن يحصل كل منهما على شهادة تقدير، وميدالية، ودبلومة، وجائزة مالية قدرها 25000 ألف دولار، كما أنه يجب استيفاء استمارة التقدم المُتاحة باللغة الإنجليزية والفرنسية بحد أقصى يوم 5 فبراير 2024.

وللمزيد من المعلومات عن الجائزة وشروط التقدم يمكن الدخول على الرابط الإلكتروني التالي:
https://ar.unesco.org/themes/ict-education/ict-education-prize

 

 

اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة اللجنة الوطنية المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

19 مليون يورو.. عروض احتراف تهدد بقاء إمام عاشور في الأهلي |تفاصيل

جنون الذهب|قفزة غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر.. والجرام يصل 4500 جنيه رسميًا

داخل كمبوند.. القبض على أكبر شبكة دعارة أجنبية في مصر

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

3279 جنيهًا| زلزال قوي يضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

أسعار الذهب في مصر اليوم .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الشناوي يتحمل المسؤولية بنسبة 70%.. حارس المنتخب السابق يوجه رسالة لقائد الأهلي

تجار الدولار في ورطة .. بشرى سعيدة للمصريين

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة عين شمس يكرم المتميزين بمهرجان الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الأول

تنفيذ برنامج تدريبي بعنوان "مشواري" لتنمية المهارات الحياتية للشباب بجامعة بني سويف

تكليف هويدا عزت بتسيير أعمال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي بالتعليم العالي

فرصة أمام الوافدين للالتحاق بالجامعات.. وبشرى سارة لهؤلاء الطلاب من التعليم العالي| تفاصيل

هيئة الاستشعار من البُعد تنظم ندوة حول "استكشاف الثروة المعدنية وأحجار الزينة"

متاح حتى 31 يناير.. تفاصيل تقديم الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

جامعة حلوان الأهلية: استمرار قبول الطلاب الوافدين بالفصل الدراسي الثاني في جميع البرامج

مع شريك ألماني.. تفاصيل إطلاق قمر صناعي مصري جديد خلال فبراير القادم

ترشيحاتنا

اتحاد أمهات مصر يقدم مقترحاته لتطوير الثانوية العامة

بيان عاجل للخارجية الفلسطينية بشأن مرور 110 أيام من الحرب على غزة

بآيات من القرآن الكريم.. بدء الاحتفال بالذكري الـ72 لعيد الشرطة

جهود قطاع أمن المنافذ في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية

يتجاوز كل ما سبق.. «أوتشا»: عدد شهداء الضفة خطير.. الأكبر منذ عام 2005

صورة تذكارية.. السيسي يتوسط رجال الشرطة احتفالا بعيدهم الـ72| شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرح ورقص وغناء.. انتهاء تصوير وبينا ميعاد 2

اعتزال عادل إمام يفتح صندوق الذكريات.. نجوم اختفوا عن عشاقهم دون سابق إنذار

بوست فجر الأزمة وأول أكسيد الكربون السبب.. أصعب 48 ساعة فى حياة العوضى

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

فيديو

سباك بريطاني يعثر على "كارثة" أسفل أرضية حمام منزل عمره 200عام| فيديو

أهم خطوة.. بوتين يشارك السيسي بافتتاح المفاعل النووي بمصر

مي فخري بـ لوك جديد.. قصص وحكايات الفنانات قبل وبعد الحجاب

أصلي لهما.. تعليق ناري من ليلى عبد اللطيف عن أحمد العوضى وياسمين عبدالعزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ