رئيس جامعة عين شمس يكرم المتميزين بمهرجان الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الأول

شهد الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة مهرجان ختام الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الأول في أجواء احتفالية مبهرة.

تضمن المهرجان فقرات فنية لكورال اون بقيادة المايسترو محمود صابر وكورال هارموني عربي بقيادة المايسترو محمود وحيد حيث قدمت فرق الكورال عددا من الأغاني والميدلى شهدت تفاعلا كبيرا من السادة الحضور وعرضا للفنون الشعبية بقيادة الفنانين حسن شحاته ومعرضا للفنون التشكيلية.





وفي كلمته ابدي أ.د محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس سعادته البالغة بالحضور الطاغي لشباب الجامعة والحس الفني الذي يتمتع به الحضور والذي ظهر جليا من خلال التفاعل بينهم وبين الطلاب الفنانين مؤكدا أن الفن هو قوة مصر الناعمة في بلد الفنون

و أشار إلى تقديره للطلاب الذين حرصوا على حضور المهرجان رغم الامتحانات وأكد على دعم الجامعة الكامل للطلاب المتميزين في كافه المجالات من خلال قطاع التعليم والطلاب، والاهتمام بتوفير كافة الامكانيات اللوجيستية والبيئة المناسبة لتنمية قدراتهم مما يعكس إيمان الجامعة بأن العلم والتعليم والنشاط الطلابي هم أساس النهوض بالمجتمع والعمل على تنميته.

وأوضح الدكتور محمد ضياء، أن الجامعة تضم نخبة متميزة من الطلاب المتميزين في مختلف المجالات الفنية والرياضية والثقافية والجوالة والانشطة العلمية ، مما انعكس على رفع اسم جامعة عين شمس بين مصاف الجامعات محليا ودوليا.

كما قام رئيس الجامعة بتكريم الطلاب والكليات الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة الاكتفاء الذاتي للتمثيل المسرحي للعام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ وجاء في المركز الاول كلية الاداب عن العرض المسرحي "حياة شخص ما" من تأليف واخراج محمد رضا والمركز الثاني كلية التربية النوعية عن العرض المسرحي "مخلفات مصنع الكرتون" من تأليف محمد السوري واخراج إفرايم كامل ، والمركز الثالث كلية التربية عن العرض المسرحى " تاجر البندقية" لوليم شكسبير من اخراج يوسف محمد،

وحصلت الطالبة إيلاريا منير حنا على جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن ماكياج العرض المسرحي " في منتصف الخريف" كلية البنات ، أحمد عادل جائزة التميز في الاستعراضات والتعبير الحركي - عن العرض المسرحي "حياة شخص ما" كلية الآداب.



وحصل محمد السوري على جائزة أفضل نص "المركز الأول" عن نص العرض المسرحي "الإنسان كرتونة" كلية التربية النوعية، محمد رضا محمد جائزة أفضل نص "المركز الثاني" عن نص العرض المسرحي "حياة شخص ما" كلية الآداب ،سعيد سالمان جائزة أفضل نص "المركز الثالث" عن نص العرض المسرحي "إنسان سعيد" كلية الهندسة.

محمود إبراهيم الحسيني جائزة أفضل إضاءة "المركز الأول" عن إضاءة العرض المسرحي "الإنسان كرتونة" كلية التربية النوعية ، احمد طارق جائزة أفضل إضاءة "المركز الثاني" عن إضاءة العرض المسرحي " في منتصف الخريف" كلية البنات .



هدير عاطف جائزة أفضل ملابس المركز الأول عن ملابس العرض المسرحي "تاجر البندقية" كلية التربية هناء النجدي جائزة أفضل ملابس المركز الثاني" عن ملابس العرض المسرحي "إنسان سعيد" كلية الهندسة ، ندى محمد جائزة أفضل ملابس المركز الثالث عن ملابس العرض المسرحي"ليالي الأنس" كلية الحاسبات والمعلومات.

شريف أشرف جائزة أفضل موسيقى "المركز الأول" عن موسيقى العرض المسرحي "الإنسان كرتونة" كلية التربية النوعية ، هاني عادل جائزة أفضل موسيقى "المركز الثاني" عن موسيقى العرض المسرحي "ليالي الأنس" كلية الحاسبات والمعلومات ، زياد علي جائزة أفضل موسيقى "المركز الثالث" عن موسيقى العرض المسرحي "الأشجار تموت واقفة كلية الألسن.

محمود صلاح جائزة أفضل ديكور "المركز الأول" عن ديكور العرض المسرحي "الأشجار تموت واقفة" كلية الألسن،كيرلس ناجي جائزة أفضل ديكور "المركز الثاني" عن ديكور العرض المسرحي "حياة شخص ما " كلية الآداب ،روماني جرجس جائزة أفضل ديكور "المركز الثاني" مكرر عن ديكور العرض المسرحي "اختلال" كلية الحقوق ، رضوى طارق جائزة أفضل ديكور "المركز الثالث" عن ديكور العرض المسرحي "إنسان سعيد" كلية الهندسة ، محمد فتح الباب جائزة أفضل ديكور "المركز الثالث" مكرر عن ديكور العرض المسرحي "ليالي الأنس" كلية الحاسبات والمعلومات

إبراهيم أشرف محمد كلية الحاسبات والمعلومات جائزة أفضل ممثل دور ثاني "المركز الأول " عن العرض المسرحي "ليالي الأنس" ،مؤمن وليد ممدوح كلية الهندسة جائزة أفضل ممثل دور ثاني "المركز الثاني" عن العرض المسرحي"إنسان سعيد"،حازم محمد حبيب كلية الطب جائزة أفضل ممثل دور ثاني"المركز الثالث" عن العرض المسرحي "تحت الأنقاض"

ميرنا يوسف محروس لحصولها على جائزة أفضل ممثلة دور ثاني "المركز الأول" عن العرض المسرحي إنسان سعيد" كلية الهندسة ،إيلاريا منير حنا كلية التربية النوعية جائزة أفضل ممثلة دور ثاني "المركز الثاني" عن العرض المسرحي "الإنسان كرتونة" ،أميرة محمد راشد كلية الآداب جائزة أفضل ممثلة دور ثاني "المركز الثالث" عن العرض المسرحي "حياة شخص ما "

محمود عزت عبد الشافي لحصوله على جائزة أفضل ممثل دور أول "المركز الأول" عن العرض المسرحي أول من رأى الشمس" كلية التجارة ،احمد فتحي محمد لحصوله على جائزة أفضل ممثل دور أول المركز الثاني" عن العرض المسرحي حياة شخص ما كلية الأدب،زكريا ناصر هاتور كلية التجارة جائزة أفضل ممثل دور أول "المركز الثالث" عن العرض المسرحي "أول من رأى الشمس"

مريم تامر مدحت كلية الألسن جائزة أفضل ممثلة دور أول "المركز الأول" عن العرض المسرحي "الأشجار تموت واقفة ،روان هيثم السيد كلية البنات جائزة أفضل ممثلة دور أول "المركز الثاني" عن العرض المسرحي في منتصف الخريف" مسابقة الاكتفاء الذاتي للتمثيل المسرحي ،يوسف محمد يوسف كلية التربية جائزة أفضل مخرج "المركز الثالث" عن العرض المسرحي "تاجر البندقية"

جورج جيهام وليم كلية الهندسة جائزة أفضل مخرج "المركز الأول" عن العرض المسرحي "إنسان سعيد"، إفرايم كامل ملك كلية التربية النوعيةجائزة أفضل مخرج "المركز الثاني " عن العرض المسرحي "الإنسان كرتونة".

كما كرم سيادته الطلاب والطالبات الفائزين بمسابقة الطالب المثالي وحازت كلية الهندسة على لقب الطالبه المثالية بالمركزين الأول والثاني فحصلت الطالبة نوران هاني مصطفي على المركز الأول و الطالبة فرح عصام على المركز الثاني وحصد المركز الثالث كليه الإعلام الطالبة نيللي أحمد بدر إبراهيم

وعن الطالب المثالي حصدت كلية الهندسه المركزين الاول للطالب عبد الرحمن مصطفي محمد والثاني للطالب محمد عاطف وحصل على المركز الثالث الطالب محمد السيد محمود بكلية الصيدله والمركزين الرابع والخامس للطالبين عمر هشام و احمد ايهاب أحمد بكلية الحقوق

جاء تنظيم مهرجان ختام الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الأول تحت الاشراف التنفيذي للإدارة العامة لرعاية الشباب أ. طارق أحمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، أ. مصطفي عيسى مدير إدارة النشاط الفني برعاية الشباب ، مريم خالد رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس ، زياد صديق أمين اللجنه الفنيه العليا باتحاد طلاب جامعة عين شمس.

جامعة عين شمس

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