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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

القومي للبحوث: دواء Astaxanthin-NRC تم تنفيذه بتكنولوجيا مصرية 100%

القومي للبحوث
القومي للبحوث

استطاع المركز القومى للبحوث تحقيق نجاح جديد من خلال تسجيل منتج  باسم المركز وهـو "Astaxanthin-NRC"  بالهيئة القومية لسلامة الغذاء تحت رقم: 8444/2024 مع بداية عام 2024.

وقال الدكتور حسين درويش، رئيس المركز القومي للبحوث، إن هناك فريقا بالمركز القومي للبحوث، هو من ساهم في تسجيل مكمل غذائي، مشيرا إلى أنه تركيبة صيدلانية، مُستخرجة من الطحالب، حيث إن هذه التركيبة كان يتم استيرادها من خارج مصر بملايين الدولارات.

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وأضاف "درويش" أنه منذ توليه منصبه كان يسعى هو وفريق المركز إلى توفير بديل وطني للمستورد، وهو الأمر الذي نجح فيه، وتم تسجيله في الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأوضح أن هذا المستحضر مكمل غذائي يقوم بتقوية الجهاز المناعي، وأيضا مضاد للأكسدة، حيث كان يتم استيراده بملايين الدولارات، بينما تم تنفيذه بتكنولوجيا مصرية 100%، كما تم دعمه من أكاديمية البحث العلمي في مصر، مشيرا إلى أن الشركة التي ستنتجه هي شركة مصرية.

ولفت إلى أن هذا المنتج ثالث منتج يتم تسجيله للمركز القومي للبحوث، حيث تم استخراج منتج آخر من الطحالب، وهو كريم مضاد للتجاعيد والشيخوخة.

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