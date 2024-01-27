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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وزير التعليم العالي: انتهاء الجولة الدراسية لمديري مراكز التوظيف بسبعة أقاليم

برنامج التعليم العالي
برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انتهاء الجولة الدراسية التي تمت في المملكة المتحدة ببريطانيا، والتي أقيمت خلال الفترة من 8 يناير وحتى 13 يناير الجاري، بحضور مديري مراكز التوظيف كممثلين عن الأقاليم السبعة، وذلك ضمن مشروع "برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

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وتضمنت الجولة الدراسية للمملكة المتحدة زيارة 5 جامعات دولية ومراكز التوظيف الخاصة بكل جامعة؛ للاطلاع على أحدث ما يتم في مراكز التوظيف في الجامعات الدولية وأحدث ما وصلت إليه الدول في نظام التوجيه الوظيفي.

كما تضمنت الجولة عقد العديد من الجلسات النقاشية، والتي شهدت مشاركة مُثمرة بين مديري المراكز والمُستشارين البريطانيين لمؤسسات التعليم المهني؛ لتبادل الأفكار الرؤى المُختلفة.

وعقب انتهاء الجولة الدراسية، عقد الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، اجتماعًا مع إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة؛ لدراسة النتائج وتحليل مُخرجات الزيارة للمملكة المتحدة.

وشارك في الزيارة كل من، ألورا شميد، أخصائي المهارات والتوظيف في شمال وشرق أفريقيا من منظمة العمل الدولية، وأشروق مجدي، المكتب الفني لمساعد الوزير لشؤون التوظيف، وداليا حسنين، مُنسق من منظمة العمل الدولية، والدكتور محمود المنشاوي، مدير مركز توظيف جامعة سوهاج، والدكتورة عائشة حمدي، مديرة مركز توظيف جامعة الإسكندرية، والدكتورة منى أبو العز، مدير مركز توظيف جامعة المنصورة، والدكتورة لميس محمد عبد الحميد، مدير مركز توظيف جامعة المنيا، والدكتور أحمد عبد العزيز، مدير مركز توظيف جامعة عين شمس، والدكتور محمد سليمان مصيلحي، مدير مركز توظيف جامعة أسيوط، والدكتور مصطفى علي توفيق، مدير مركز توظيف جامعة السويس، وأكرم مروان، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة أي كارير iCareer.

جدير بالذكر أن مشروع "برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف" يعُد أحد أهم مشاريع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لربط التأهيل المهني بسوق العمل، والذي جاء نتيجة لاتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنظمة العمل الدولية؛ لإطلاق برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO)، وذلك في إطار تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

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