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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الروائي الهولندي "جاب روبن" في حوار مفتوح بمعرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

استضافت القاعة الدولية "ضيف الشرف" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، الكاتب الهولندي "جاب روبن" في حوار مفتوح حول أعماله الروائية وأدارته الإعلامية هالة الحملاوي.  


في البداية قدمت الإعلامية هالة الحملاوى الرو ائي "جاب روبن" وهو من مواليد عام 1984، وترشح للجائزة العالمية للرواية "البوكر"، ثم تطرق الحوار إلى الكتابة والرواية والترجمة والنشأة. 


وفي بداية حديثه عبر "روبن" عن سعادته بتواجده بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، قائلاً :"بدات رحلتي مع الكتابة وانا في سن السادسة عشر وبدأت بكتابة الشعر، وكنت وقتها أكتب شعرًا لا يفهم، وهذا كان مفهومي عنه في تلك الفترة، أما عن أول عمل روائي فقد كتبته وأنا في العشرين من عمري" . 


كما تطرق الحديث عن روايته "نصف أخر .. نصف ديناصور"  والتي تم ترجمتا إلى اللغة العربية وصدرت حديثًا عن دار العربي للنشر والتوزيع.


وأوضح "روبن" أن الرواية ترجمت إلى أكثر من 15 لغة، مشيرا إلى أنه لم يكن يعلم أنها ترجمت إلى اللغة العربية، وأن دار النشر هي من قامت باختيار الرواية وقامت بترجمتها وهو الأمر الذي أسعده كثيرًا رغم المفاجأة أيضًا " .


وعن قصة الرواية أوضح : "ان الرواية تتحدث عن لوسيان ذو الستة عشر عامًا وهو طفل من ذوي الإعاقة في احدى دور الرعاية، حيث يبدأ عملية اصلاح بالمركز، لكنها تضطر إلى أن تخلى المبني من الأطفال حتى انتهاء التجهيزات، ووقتها تتواصل الدار مع أسرة "لوسيان" حتى يقوموا باستضافته في تلك الفترة، ولكن الأب يرفض في البداية أخذ الطفل لأنه لا يعرف كيفية التعامل معه، لكنه حين علم بأن هناك مبلغ مالي سيتم صرفه لهم في مقابل استضافته في تلك الفترة، يقوم الأخ الأكبر بالمبادرة وياخذ أخيه لتبدأ فصل جديد من الرواية، والتي تتناول المشاعر المتغيرة التي تنشا بينهما من خلال الأحداث.


وتابع "روبن": انه رغم صعوبة التواصل ولكن مشاعر الأخوة التي تنشأ بين الأخوين وتقوى خلال أحداث العمل يثير الاهتمام، خاصة إنها تعد ترجمة حقيقة للتواصل بين البشر.


وأوضح انه ليس كل الناس تستطيع التواصل مع بعضها البعض، فالأمر لا يقتصر فقط على اللغة لكن هناك أنواع كثيرة من التواصل. 


وقال:" الأمر جعلني أفكر كيف يمكن للإنسان أن يتواصل مع الأخر من خلال طرق أخرى غير اللغة، فهناك أنواع كثيرة من التواصل مثل المشاعر والتصرفات " . 


موضحًا أنه استغرق في كتابة الرواية قرابة الثلاث سنوات، وأكثر ما شغله في تلك الرواية هي فكرة تعريف الإعاقة أو ذوي الإعاقة باعتبارهم أقلية بداخل المجتمع، وهل الإعاقة هي مجرد إعاقة جسدية أو مجرد اختلاف شخص، ووقتها فكر إذا كان هناك مجتمع كله من العميان هل سيطلق عليهم مجتمع معاق أم أن الفئة القليلة التي تستطيع الرؤية هم المعاقين. 


وأجاب "روبن" عن التساؤلات حول أسباب اختيار موضوع ذوي الإعاقة ليكون محور روايته، قائلا أن والديه يعملون بالفعل مع جمعيات تقوم برعاية الأطفال من ذوي الإعاقة وكانوا يصطحبوه وهو صغير لدار الرعاية ووقتها تعرف على هذا العالم وكان مصدر إلهام له في كتابه الرواية".

القاعة الدولية ضيف الشرف معرض القاهرة الدولي للكتاب الكاتب الهولندي جاب روبن الإعلامية هالة الحملاوي

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