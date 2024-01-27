سويسرا تؤجل دفع المساعدات لوكالة الأونروا بعد مزاعم تورط موظفين فى هجوم حماس

أعلنت سويسرا أنها ستؤجل اتخاذ قرار بشأن دفع المساعدات المتوقعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حتى يتم توضيح الادعاءات الموجهة ضد العديد من موظفي الأونروا. وأعربت وزارة الخارجية السويسرية عن قلقها البالغ إزاء الاتهامات بأن بعض موظفي الأونروا متورطون في هجمات حماس داخل في 7 أكتوبر.

ووفقا لما نشرته الجارديان، ردت الأونروا على الاتهامات الإسرائيلية بقطع العلاقات مع العديد من الموظفين والبدء في التحقيق.

وقد قامت العديد من الدول الأخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة وإيطاليا وكندا وأستراليا والولايات المتحدة، بتعليق تمويلها للأونروا في ضوء هذه الادعاءات.

سويسرا، التي تساهم تقليديا بحوالي 20 مليون فرنك سويسري (23 مليون دولار) سنويا للأونروا، لم توافق بعد على مساهمتها لعام 2024. وشددت وزارة الخارجية السويسرية على أنه لن يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذه الدفعة إلا بعد توفر المزيد من المعلومات حول الاتهامات الخطيرة الموجهة ضد موظفي الأونروا.

وكان البرلمان السويسري قد حاول في السابق تجريد الأونروا من تمويلها السنوي خلال مناقشات الميزانية العامة، ولكن تم التوصل إلى حل وسط لخفض 10 ملايين فرنك من ميزانية التمويل الإنساني الإجمالية دون تحديد المكان الذي يجب أن يتم فيه التوفير. وشددت وزارة الخارجية على عدم تسامح سويسرا مطلقا مع أي شكل من أشكال دعم الإرهاب ودعت إلى اتخاذ إجراءات فورية ردا على الادعاءات ذات المصداقية.