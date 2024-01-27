فخر مصر الحقيقي.. تامر أمين يتغنى بمنتخب اليد بعد التتويج بأمم أفريقيا

علق الإعلامي تامر أمين، على تتويج المنتخب الوطني ببطولة أفريقيا لكرة اليد للمرة الثالثة على التوالي بفوزه على الجزائر ويتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

وقال الإعلامي تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: "منتخب مصر لكرة اليد هو الفخر الحقيقي لمصر"، لافتا: "منتخب مصر لكرة اليد هو فخر الرياضة المصرية قولا واحدا ومصدر السعادة الأول والوحيد للرياضة المصرية".

وأضاف الإعلامي تامر أمين،: "منتخب مصر لكرة اليد استثنائي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولا يخيب التوقعات ولا يخيب الظنون والطموحات".

