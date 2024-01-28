أخبار التعليم| قرارات وزارية مرتقبة باجتماع الأعلى للجامعات اليوم.. مصاريف كلية الأسنان والصيدلة الأهلية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

قرارات وزارية مرتقبة من التعليم العالي باجتماع الأعلى للجامعات اليوم

يعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري اليوم الأحد بجامعة أسوان بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وجميع رؤساء الجامعات .

مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية ينظم عدد من الدورات التدريبيه

تنظم كليات جامعة القاهرة عددا من الدورات التدريبية التى تساعد الطلاب على الاستفادة من إجازة منتصف العام الدراسي والتأهل لسوق العمل بعد الحياة الدراسية.

اليوم … جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبي عن الكتابة العلمية و النشر الدولي

تتابع جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس التي يطلقها مركز تنمية مهارات اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

أعرف هتدفع كام .... مصاريف كلية الأسنان والصيدلة بالجامعات الأهلية

انتهي التسجيل بـ تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024، حيث تقدم عدد ليس بالقليل من الطلاب وقاموا بتسجيل رغباتهم بتنسيق الجامعات 2024 وكتابة رغباتهم واختيار الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها في هذه الجامعات.