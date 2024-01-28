قرارات وزارية مرتقبة من التعليم العالي باجتماع الأعلى للجامعات اليوم

يعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، اليوم الأحد، بجامعة أسوان بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وجميع رؤساء الجامعات .



وقال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المجلس الأعلى للجامعات سيناقش في اجتماعه اليوم، عدد من الموضوعات المهمة التي تتعلق بالتعليم الجامعي، وعلى رأسها النظر في تقرير اللجنة المشكلة بشأن تعديل نظام التعليم المدمج.



وأضاف أنه سوف يتم مناقشة تغيير مسمى الشهادة الممنوحة للطلاب من مهنية لأكاديمية، ويتناول استعدادات الجامعات للفصل الدراسي الثاني.



وأشار إلى أن الفصل الدراسي الثاني سيكون في موعده، والمقرر أن ينطلق في 10 فبراير المقبل، وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس.



وأوضح المصدر، أن إجازة منتصف العام الدراسي الجاري 2023-2024، انطلقت اليوم بمختلف الكليات والمعاهد والجامعات، وتستمر لمدة أسبوعين.



وكان قد أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انتهاء الجولة الدراسية التي تمت في المملكة المتحدة ببريطانيا، والتي أقيمت خلال الفترة من 8 يناير وحتى 13 يناير الجاري، بحضور مديري مراكز التوظيف كممثلين عن الأقاليم السبعة، ضمن مشروع "برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وتضمنت الجولة الدراسية للمملكة المتحدة زيارة 5 جامعات دولية ومراكز التوظيف الخاصة بكل جامعة؛ للاطلاع على أحدث ما يتم في مراكز التوظيف في الجامعات الدولية وأحدث ما وصلت إليه الدول في نظام التوجيه الوظيفي.

كما تضمنت الجولة عقد العديد من الجلسات النقاشية، والتي شهدت مشاركة مُثمرة بين مديري المراكز والمُستشارين البريطانيين لمؤسسات التعليم المهني؛ لتبادل الأفكار الرؤى المُختلفة.

وعقب انتهاء الجولة الدراسية، عقد الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، اجتماعًا مع السيد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة؛ لدراسة النتائج وتحليل مُخرجات الزيارة للمملكة المتحدة.