صدور قرارات وزارية جديدة واختيار قيادات جامعية.. تفاصيل اجتماع الأعلى الجامعات قبل عقده غدا.. وموعد إعلان باقي نتائج امتحانات الترم الأول وانطلاق الفصل الدراسي الثاني

قضايا هامة على طاولة اجتماع الأعلى للجامعات

تعديل نظام التعليم المدمج

تغيير مسمى الشهادة الممنوحة للطلاب من مهنية لأكاديمية

إجراءات اختيار لجنة القيادات الجامعية

تفاصيل حول إعلان نتائج امتحانات الترم الأول وموعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني

قرر المجلس الأعلى للجامعات تأجيل اجتماعه الدور المقرر عقده اليوم بجامعة أسوان إلى غد، الأحد.

وقال مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المجلس الأعلى للجامعات سيناقش في اجتماعه غدا، عددا من الموضوعات المهمة التي تتعلق بالتعليم الجامعي، وعلى رأسها النظر في تقرير اللجنة المشكلة بشأن تعديل نظام التعليم المدمج.

وأضاف أنه سوف تتم مناقشة تغيير مسمى الشهادة الممنوحة للطلاب من مهنية لأكاديمية، مشيرًا إلى أنه سوف يتم تناول استعدادات الجامعات للفصل الدراسي الثاني.



وأوضح أن الفصل الدراسي الثاني سيكون في موعده، والمقرر أن ينطلق في 10 فبراير المقبل، وفقاً للخريطة الزمنية التي سبق وأن أقرها المجلس.

وأكد أن إجازة منتصف العام الدراسي الجاري 2023-2024، بدأت اليوم في مختلف الكليات والمعاهد والجامعات، بينما تستمر لمدة أسبوعين.

وتابع: "كما سيتم تناول إجراءات اختيار لجنة القيادات الجامعية، وذلك استعدادا لفتح باب الترشح لعدد من الجامعات الحكومية".

وكشف مصدر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تم تشكيل لجنة من عدد من رؤساء الجامعات تقوم بدورها في إعادة دراسة نظام التعليم المدمج والذي هو معمول به في الجامعات حاليا من أجل الوصول إلى صيغة نهائية يتم الاتفاق عليها بشأن تغيير مسمى وصفة الشهادة التي تمنح للطالب.

وأكد المصدر أنه فيما يخص وقف القبول مؤقتا بنظام التعليم المدمج، وموقف قبول طلاب في النظام، فإن المجلس أكد في اجتماعه الأخير أهمية أن تسرع اللجنة في القيام بأعمالها من أجل تعديل النظام والموافقة عليه، وبالتالي البدء في قبول الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد المقبل.





بينما ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس الجامعات الأهلية، بحضور الدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور ياسر رفعت، نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبدا لوهاب عزت، القائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الخاصة، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

في مُستهل الاجتماع، قدم الدكتور أيمن عاشور التهنئة للمجلس بمُناسبة العام الميلادي الجديد، موجهًا الشكر لجميع أعضاء مجلس الجامعات الأهلية على جُهودهم خلال الفترة الماضية، كما قدم المجلس التهنئة للدكتور عبد الوهاب عزت لتعيينه قائمًا بأعمال أمين مجلس الجامعات الخاصة، موجهًا الشكر للدكتور محمد حلمي الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة السابق، على ما قدمه خلال الفترة السابقة.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير منظومة الجامعات الأهلية داخل جمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء 20 جامعة أهلية، بدأت الدراسة في 4 جامعات أهلية دولية (الملك سلمان الدولية، والعلمين الدولية، والجلالة، والمنصور الجديدة الأهلية)، ثم بدأت الدراسة في 12 جامعة أهلية مُنبثقة عن الجامعات الحكومية، خلال العام الدراسي 2022/2023، وهي: “بنها الأهلية، وحلوان الأهلية، والإسماعيلية الجديدة الأهلية، والإسكندرية الأهلية، وأسيوط الأهلية، والمنصورة الأهلية، وبني سويف الأهلية، والزقازيق الأهلية، وجنوب الوادي الأهلية، والمنوفية الأهلية، والمنيا الأهلية، وشرق بورسعيد الأهلية”، بالإضافة إلى وجود 4 جامعات أهلية وهي: “النيل الأهلية، والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، والجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، وجامعة مصر للمعلوماتية”.

وثمن الدكتور أيمن عاشور دعم القيادة السياسية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والاهتمام بإنشاء الجامعات الأهلية؛ لتقديم تجربة تعليمية مُتميزة للطلاب، فضلًا عن تقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدًا ضرورة التعاون والتكامل بين الجامعات، وتبادل الخبرات، وعقد شراكات مع الجامعات الدولية المرموقة.

كما أشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن الجامعات الأهلية تمتلك إمكانات كبيرة في مجال البحث العلمي والتطوير، والتي يمكن الاستفادة منها في تنفيذ المشروعات التنموية؛ ومواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المجتمع المصري في جميع المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية، والبيئية بجميع المحافظات، وزيادة التعاون مع المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال إطلاق القوافل الطبية والتنموية للقرى الأكثر احتياجًا.

وشدد الوزير على ضرورة الاستفادة من فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 55 خلال فترة إجازة منتصف العام الدراسي، وتقديم جميع التيسيرات للطلاب مع توفير الانتقالات الميسرة لهم، حتى يشاركوا في المعرض ولحضور الفعاليات المختلفة والمتنوعة التي ينظمها المعرض، وذلك نشر الثقافة والمعرفة لدى شباب الجامعات بما يسهم في تنمية مداركهم وثقافتهم، وتعزيز روح الاطلاع والتعلم لديهم.

ووافق المجلس على بدء تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات، وذلك بدءًا من السبت الموافق 13 يناير الجاري ولمدة أسبوعين.

ووافق المجلس على تغيير مُسمى كلية المعاملات القانونية الدولية بجامعة المنصورة الجديدة لتصبح كلية القانون.

كما وافق المجلس على إنشاء كلية الطب البشري بجامعة حلوان الأهلية، وإنشاء 4 كليات جديدة بجامعة النيل الأهلية (كلية العلوم الإنسانية والرقمنة – كلية علوم المياه والأمن الغذائي – كلية العلوم – كلية الدراسات العليا في التربية)، وتستكمل باقي الإجراءات المقررة قانوناً في هذا الشأن.

كما وافق المجلس على بدء الدراسة بثلاثة برامج جديدة بكلية الهندسة جامعة بني سويف الأهلية، وذلك في البرامج التالية: “الهندسة الإنشائية – هندسة الطاقة المتجددة والمُستدامة – التصميم المعماري والعمارة الرقمية”.

وخلال الاجتماع، استمع الوزير لرؤى رؤساء الجامعات الأهلية، حول إعداد اللوائح الداخلية للجامعات الأهلية، والمعايير والمقومات الأساسية التي اعتمدت عليها جامعة بنها الأهلية في إعداد اللائحة الداخلية.

وفي هذا الإطار، وجه الوزير بعقد ورشة عمل بحضور رؤساء الجامعات الأهلية لإعداد الأطر العامة للوائح الداخلية للجامعات الأهلية المختلفة.

كما أُحيط المجلس علمًا بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم:

- توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية وجامعة جلاسكو كالدونيان إسكتلندا.

- توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية والمُلحقية الثقافية والأكاديمية بالسفارة الليبية في مصر.

- توقيع مذكرة اتفاق بين جامعة الجلالة ومجموعة تكساس ايه آند إم بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأُحيط المجلس علمًا بأنه تم اختيار رؤساء ونواب رؤساء مجالس أمناء 5 جامعات أهلية وهي “جامعة أسيوط الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية”، حيث تم اختيار رموز وطنية على رأس مجالس الأمناء للاستفادة من خبراتهم في دعم جهود الارتقاء بهذه الجامعات، حيث تم اختيار المهندس إبراهيم محلب رئيسًا لمجلس أمناء جامعة شرق بورسعيد الأهلية، والدكتور محمد عوض تاج الدين رئيسًا لمجلس أمناء جامعة أسيوط الأهلية، والفريق أسامة ربيع رئيسًا لمجلس أمناء جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتور السيد عبدالخالق رئيسًا لمجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيسًا لمجلس أمناء جامعة المنيا الأهلية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الشرقاوي، مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، والدكتورة عبير الشاطر، مُساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف على بنك المعرفة، والدكتور أيمن فريد، مُساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، واللواء هيثم على زكى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور شريف كشك، مساعد الوزير للحوكمة الذكية، والدكتور عادل عبد الغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، والمستشار عمرو المقاول، المستشار القانوني لمجلس الجامعات الأهلية، والسيد عطا، رئيس قطاع التعليم، ومحمد غانم، رئيس الإدارة المركزية لأمانة المجالس، وعدد من قيادات الوزارة.